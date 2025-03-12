لندن : قال قائد ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، بأنه لا يملك أدنى فكرة عما إذا كان سيبقى في ملعب "أنفيلد" بعد هذا الموسم.

وينتهي عقد فان دايك (33 عاما) في نهاية الموسم الحالي، من دون أن يصل إلى اتفاق جديد مع "الريدز" الذي يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة متقدما بفارق 15 نقطة عن أرسنال الثاني.

وفي وقت يجري الطرفان محادثات، عبّر قلب دفاع المنتخب الهولندي عن رغبته في تمديد عقده مع ليفربول. ولكن بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي لابرام عقد جديد، أقرّ فان دايك بأنه لا يضمن ارتداء قميص "الريدز" مع انطلاق الموسم المقبل.

قال بعد خروج فريقه أمام باريس سان جرمان الفرنسي بركلات الترجيح في إياب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (تعادلا 1 1 في إجمالي المباراتين) "ما زلتُ لا أعرف حتى الآن. صدقا".

وأضاف "في الوقت الحالي، لا أعرف حتى ما سيحدث العام المقبل. إذا ادّعى أي شخص أنه يعرف، فهو يكذب".

وتابع "يعلم الجميع أننا نجري محادثات خلف الكواليس، ولكن هذا كل ما في الأمر".

وإلى جانب تفوقه بفارق كبير في "بريميرليغ"، يخوض ليفربول مواجهة صعبة أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي الأحد، في حين يصرّ فان دايك على ضمان نهاية موسم لا ينتسى لفريقه، بدلا من القلق بشأن المستقبل.

أردف قائلا "الأمر ليس مُعلّقا. لا شيء مُعلّق... هناك 10 مباريات متبقية وهذا هو تركيزي الكامل. إذا كانت هناك أخبار، فستعرفونها أنتم... حتى أنا لا أعرف".

ورغم تلقيه ضربة قوية بخروجه من المسابقة القارية الأم يثق فان دايك في قدرة ليفربول على تجاوز خيبته القارية سريعا.

استطرد قائلا "علينا دائما أن نتعلم من اللحظات الصعبة. هذه هي الحياة. هذه هي حياة أي إنسان، ونحن أيضا الذين يمارسون كرة القدم".