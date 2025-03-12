ليفربول : خطف الحارس الايطالي المخضرم جانلويجي دوناروما الانظار بتصديه للعديد من الأهداف المحققة لليفربول الإنكليزي ولركلتين ترجيحيتين، مسهما في تأهل فريقه باريس سان جرمان الفرنسي الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد مواجهة ستبقى محفورة في أمسيات القارة التاريخية.

وفي ظل خوض مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد" الصاخب بعد التأخر بهدف من لقاء الذهاب على أرضه في "بارك دي برانس"، كان الحمل كبيرا على دوناروما، لكن بمساعدة دفاع سان جرمان اليقظ والعارضة التي تصدت لكرتين وهدف ملغى بداعي التسلل، صمد إبن الـ 26 عاما لمدة 120 دقيقة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالنتيجة ذاتها (1 0)، قبل أن يتألق في ركلات الترجيح.

وليست المرة الاولى التي يكسب فيها دوناروما معركة ركلات الترجيح خلال مسيرته، وهو ما كرره من خلال التصدي لركلتي الاوروغوياني داروين نونييس وكورتيس جونز من أصل ثلاث ركلات فقط نفذها أصحاب الأرض.

كان دوناروما أمام أمسية قارية إما يخرج بـ"كل شيء او لا شيء" في مواجهة القوة الضاربة لليفربول تحت أعين جمهوره الصاخب.

وبعد أن هيمن سان جرمان على لقاء الذهاب الذي لم يُختبر فيه دوناروما سوى مرتين وإحداهما أثمرت هدفا دراماتيكيا بعكس مجرى اللقاء، تمكن الإيطالي أخيرا من التحكم في عواطفه وارتقى الى حجم الامسية بعد أن سدد ليفربول 19 مرة منها 3 على المرمى.

وقبل مرور ساعة من عمر اللقاء، تصدى دوناروما ببراعة لرأسية الكولومبي لويس دياس (58)، بنفس اليد التي أخفقت في التصدي لهدف البديل هارفي إليوت القاتل قبل أسبوع.

ليفربول سجل دائما في أنفيلد بالابطال

وأظهر الدولي الإيطالي ايضا خبرته من خلال اللعب في بعض الأحيان لكسب الوقت (62)، مطالبا ايضا زملاءه بالهدوء.

وفي حين قد لا يواجه دوناروما الضغط نفسه في الدوري الفرنسي حيث يهيمن نادي العاصمة الفرنسية بشكل كبير، الا أنه لم يكن دائما بهذه الجاهزية في المسابقة القارية المرموقة. لكن أمسية الثلاثاء أعادت الى الاذهان أداءه في كأس اوروبا 2020 عندما اختير أفضل لاعب في البطولة مساهما في تتويج "أتزوري" باللقب خلافا للتوقعات.

أظهر دوناروما يقظة واضحة من خلال اعتراض مختلف أنواع الكرات ومنها العالية أو الركنيات او العرضية.

لا يمكن تجاهل هنا ايضا الدور الدفاعي المتماسك الذي أظهره رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي، وتحديدا البرتغالي نونو مينديش والإكوادوري ويليان باتشو، الا ان الحارس الايطالي أبقى مرماه نظيفا وهو ما لم ينجح في تحقيقه أكبر الاندية الأوروبية على ملعب أنفيلد هذا الموسم.

كذلك، نجح ليفربول في جميع مبارياته هذا الموسم بدوري الابطال في التسجيل حتى أمام أبطال الدوريات الاكبر في القارة: باير ليفركوزن الألماني (4 0)، ريال مدريد الإسباني (2 0)، ومانشستر سيتي الانكليزي (2 0).

ورد دوناروما بأفضل طريقة على الانتقادات التي طالته على خلفية تلقيه هدفا قاتلا الاسبوع الماضي من الهجمة شبه الوحيدة للريدز في المباراة.

كذلك، كان أداؤه ردا واضحا بعد تألق نظيره حارس ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر، بشكل كبير في لقاء الذهاب حيث تصدى لتسع تسديدات، منها اثنتان في غاية الصعوبة، ليصف لاحقا بأنه خاض "أفضل مباراته في حياته".

نجح دوناروما وسان جرمان في إظهار جاهزية نادرة خلال الشوط الثاني على المستويين الذهني والبدني، وهو اختبار كان يسقط فيه سان جرمان قاريا من قبل رغم وجود ترسانة من النجوم الكبار تقدمهم نجم ريال الحالي كيليان مبابي.

وبعدما استعاد حارس ميلان وهجه خلال الاسابيع الاخيرة، نجح دوناروما الذي ينتهي عقده في عام 2026 ولا يزال في صلب مفاوضات مع النادي لتجديده، في إسكات هذه الاصوات بعد مباراة أقل ما يقال عنها انها تاريخية.