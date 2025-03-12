لوس انجليس : وصل كليفلاند كافالييرز إلى انتصاره الخامس عشر تواليا للمرة الثانية هذا الموسم، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه بروكلين نتس 109 104، في لقاء تخلف خلاله بفارق 18 نقطة الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

ويدين كافالييرز بمعادلة أطول سلسلة انتصارات في تاريخه إلى داريوس غارلاند بشكل خاص، إذ سجل 18 من نقاطه الثلاثين في الربع الأخير، وأضاف جاريت ألن 23 نقطة مع 13 متابعة وإيفان موبلي 21 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وبدا كافالييرز الذي حقق سلسلته الأولى من الانتصارات الـ15 المتتالية في مستهل الموسم، في طريقه لهزيمته الحادية عشرة حين تخلف بفارق 18 نقطة في الربع الثالث متأثرا بغياب الثلاثي دونوفان ميتشل (إصابة عضلية) ودياندري هانتر (بسبب المرض) وتاي جيروم (من أجل الراحة).

لكنه لم يستسلم وقلص الفارق إلى 8 نقاط في نهاية الربع الثالث عقب ثلاثية بعيدة جدا من كريغ بورتر جونيور، قبل أن يستلم غارلاند زمام الأمور بأداء خارق في الربع الأخير أعاد به صاحب الأرض إلى اللقاء ومنحه فوزه الثلاثين من أصل 34 مباراة خاضها بين جمهوره في انجاز لم يحققه أي فريق هذا الموسم.

وبرفعه عدد انتصاراته إلى 55 في 65 مباراة، عادل كافالييرز المركز الخامس في سجل أفضل بداية موسم في تاريخ الدوري، حاسما في طريقه صدارة مجموعة الوسط الشرقية، بعدما سبق له أن ضمن بطاقة تأهله إلى الـ"بلاي أوف".

ويتصدر كافالييرز المنطقة الشرقية بفارق ثماني مباريات أمام بوسطن سلتيكس حامل اللقب، فيما يبتعد في صدارة الترتيب العام بفارق مباراتين عن أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية.