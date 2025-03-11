ميونيخ (ألمانيا) : بلغ بايرن ميونيخ الألماني الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على مواطنه ومضيفه باير ليفركوزن بهدفين نظيفين الثلاثاء في إياب ثمن النهائي.

سجل الإنكليزي هاري كاين هدف المباراة الأول في الدقيقة 52، بعد ثنائيته في الفوز 3 0 ذهابا، وأضاف الكندي ألفونسو ديفيس الثاني (71).

وسيلعب بايرن البطل ست مرات الذي بلغ ربع النهائي للموسم السادس تواليا، في الدور المقبل مع إنتر الإيطالي المتأهل على حساب فينورد الهولندي.

بدأ أصحاب الأرض بالتهديد وكانوا قريبين من افتتاح التسجيل بتسديدة من الهداف كاين تصدى لها الحارس الفنلندي لوكاس هراديكي (5).

ردّ الضيوف الذين غاب عن صفوفهم كل من نجمهم الأول فلوريان فيرتس بسبب الإصابة والفرنسي نوردي موكييلي لطرده ذهابا، عبر الإسباني أليخاندرو غريمالدو بتسديدة من ركلة حرة مباشرة علت المرمى (11).

وحاول الفرنسي مايكل أوليسيه جناح بايرن التسجيل بتسديدة قوية مرت إلى جانب القائم الأيمن للحارس (16)، ثم مواطنه كينغسلي كومان بتسديدة أقرب إلى القائم الأيسر (29).

بعدها، جرّب المهاجم التشيكي لباير باتريك شيك حظه برأسية كانت قريبة من المرمى (37).

وخسر الإسباني شابي ألونسو مدرب ليفركوزن قلب دفاعه الإسباني ماركو هيرموسو بسبب إصابة ودخل روبرت أندريش بدلا منه (38).

وافتتح كاين التسجيل بعدما تابع كرة طويلة أرسلها يوزوا كيميش من ركلة حرة (52).

وأصبح قائد منتخب "الأسود الثلاثة" أول إنكليزي يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال.

وأضاف الظهير ديفيس هدفا ثانيا بعدما استلم تمريرة من كاين وسجل من لمسة واحدة (71).