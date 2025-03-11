ليل : يعول بوروسيا دورتموند الألماني على مشواره في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لإنقاذ موسمه، لكن زيارته إلى شمال فرنسا لن تكون سهلة عندما يحل على ليل بعد تعادلهما 1 1 الأسبوع الماضي في ذهاب ثمن النهائي.

منح هدف كريم أدييمي المبكر دورتموند التقدم على أرضه في ملعب فيستفالن شتاديون، قبل أن يسجل لليل الإيسلندي الشاب هاكون هارالدسون هدفا قد يلعب دورا كبيرا في تأهلهم إلى ربع النهائي على ملعب بيار موروا.

يعيش دورتموند موسما محليا متواضعا، ومع خسارته أخيرا أمام أوغسبورغ المتواضع، تراجع إلى المركز العاشر في ترتيب بوندسليغا بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع، آخر المواقع المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وعلى بعد أربع نقاط من أي مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ظهرت علامات إيجابية بعد تعيين المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش أواخر كانون الثاني/يناير بدلا من التركي نوري شاهين المقال من منصبه، فقاده إلى إقصاء سبورتينغ البرتغالي في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

لكنه خسر ثلاثا من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الألماني، وكان السقوط نهاية الأسبوع الماضي أمام أوغسبورغ عكس التحضير المثالي لمواجهة هامة في دوري الأبطال.

في المقابل، هزم ليل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وسجل نصف دزينة من الأهداف في مرمى فينورد الهولندي، ليتخطى التوقعات في دور المجموعة الموحدة من النظام الجديد للبطولة.

يحلم الفريق الفرنسي في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

البحث عن الإيجابيات

وبالنسبة لدورتموند الذي أحرز اللقب في 1997 وحل وصيفا في 2013 و2024، سيكون الخروج من هذا الدور من المسابقة القارية الأهم، بمثابة التراجع، بعد بلوغ المباراة النهائية الموسم الماضي حيث خسر أمام ريال مدريد على ملعب ويمبلي.

قال كوفاتش بعد الخسارة أمام أوغسبورغ "لا أريد أن أرسم صورة قاتمة بسبب هذه المباراة".

تابع "لعبنا جيدا في آخر مبارتين من الدوري وفي الشوط الأول أمام ليل، لذا يحدوني الأمل".

أضاف لاعب الوسط السابق الذي يعود إلى الملاعب الفرنسية للمرة الأولى بعد إقالته من مقعد تدريب نادي موناكو مطلع 2022 "يتعين على المدرب العثور على الإيجابيات، حتى في الخسارة".

دورتموند الذي تغلب على باريس سان جرمان 1 0 في نصف النهائي في آخر زيارة له لفرنسا الموسم الماضي، يغيب عنه ظهيره السويدي دانيال سفنسون بعد إصابته في مباراة الذهاب.

يعول على هدافه الغيني سيرهو غيراسي، صاحب عشرة أهداف هذا الموسم في المسابقة والذي سيتواجه مجددا مع الفريق الذي حمل ألوانه في البطولة خلال موسم 2015 2016.

قال مهاجم ليل الإيسلندي الدولي هارالدسون بعد مباراة الذهاب "أشعر بأننا نملك الأفضلية الآن".

خسر ليل مرتين فقط في 20 مباراة أمام جماهيره هذا الموسم، من دون خروجه بركلات الترجيح في مسابقة الكأس أمام دنكيرك من الدرجة الثانية.

ويمكن أن تحسم هذه المواجهة أيضا بركلات الترجيح بحال انتهاء وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بأية نتيجة كانت، علما أن ليل أقصي أيضا بركلات الترجيح الموسم الماضي في ربع نهائي مسابقة كونفرنس ليغ، الثالثة من حيث الأهمية قاريا، أمام أستون فيلا الإنكليزي.

انتهت آخر مشاركتين لليل في هذا الدور من دوري الأبطال بالخسارة، أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي في 2007 ومواطن الأخير تشلسي في 2022.