لندن : يعتزم مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم بناء ملعب جديد يتسع لمئة ألف متفرج، وذلك وفق الخطط التي أعلن عنها الثلاثاء في بيان قال فيه أحد مالكيه جيم راتكليف إن المعقل الجديد سيكون "الأفضل في العالم".

وكان فريق الدوري الممتاز يدرس ما إذا كان سيعيد تطوير ملعبه الأسطوري "أولد ترافورد" أو بناء ملعب جديد في نفس المنطقة، وقد أكد الثلاثاء الوجهة التي سيسلكها كاشفا في بيان عن "نيتنا السعي لبناء ملعب جديد يتسع لـ 100 ألف مقعد كي يكون بمثابة قطعة مركزية في عملية تجديد منطقة أولد ترافورد"، معربا عن "دعمنا لأجندة النمو الحكومية".

وكُشف الثلاثاء عن نماذج مصغرة وصور تصورية لشكل أولد ترافورد الجديد والمنطقة المحيطة به، وذلك في المقر الرئيس لشركة "فوستر + بارتنرز" للمهندسين المعماريين في لندن والتي عُيّنت في أيلول/سبتمبر لتصميم منطقة الملعب.

وقال راتكليف "يمثل اليوم بداية رحلة مثيرة جدا لتقديم ما سيكون أعظم ملعب كرة قدم في العالم، في قلب أولد ترافورد المجدد"، مضيفا "خدمنا ملعبنا الحالي بشكل رائع على مدار الأعوام الـ 115 الماضية، لكنه بات متخلفا (من حيث التسهيلات والحداثة) عن أفضل الملاعب في الرياضة العالمية".

بالنسبة ليونايتد "يملك الملعب ومشروع التجديد بنطاقه الأوسع القدرة على تأمين مردود إضافة بقيمة 7.3 مليار جنيه إسترليني (9.4 مليار دولار) سنويا للاقتصاد البريطاني، وهو ما يحقق فوائد اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق للمجتمع والمنطقة الأوسع، بما في ذلك إمكانية إنشاء 92 ألف وظيفة جديدة، أكثر من 17 ألف منزل جديد، فضلا عن جذب 1.8 مليون زائر إضافي سنويا".