لوس انجليس : أمطر بوسطن سلتيكس حامل اللقب سلة ضيفه يوتا جاز بالثلاثيات في طريقه لفوزه الخامس تواليا، وذلك بنتيجة 114 108 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وشارك سام هاوزر أساسيا بدلا من جايسون تايتوم ليلعب الدور الرئيس في الفوز السابع والأربعين لثاني المنطقة الشرقية وثالث الترتيب العام، بعدما نجح في 9 محاولات من خارج القوس، منهيا اللقاء بـ33 نقطة.

وانضم هاوزر إلى تايتوم وديريك وايت وبايتون بريتشارد الذين سبقوه في تسجيل 9 ثلاثيات أو أكثر، ليصبح سلتيكس أول فريق في التاريخ ينجح أربعة من لاعبيه في تسجيل 9 ثلاثيات أو أكثر خلال موسم واحد.

والتألق في لقاء الإثنين من خارج القوس ليس وليد الصدفة، بل أن الثلاثيات باتت السلاح الفتاك لحامل اللقب الذي وصل معدله الوسطي إلى 47.5 بالمئة و17.7 محاولة ناجحة من خارج القوس في المباراة الواحدة.

وسلتيكس هو الفريق الوحيد الذي يتجاوز عدد محاولاته من خارج القوس عدد التسديدات من داخله.

ونجح الفريق الأخضر الأسطوري الإثنين في 18 من محاولاته الـ53 من خارج القوس، بينها 9 من 19 لهاوزر، فيما سدد 40 مرة من داخله ونجح في 22.

وقبلها بثلاثة أيام، سجل بريتشارد 10 ثلاثيات في الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز. وفي اليوم الذي سبقه سجل وايت 9 ثلاثيات أمام بورتلاند، فيما سجل تايتوم الذي غاب عن لقاء الإثنين بسبب مشكلة في ركبته اليمنى، هذا العدد ضد شيكاغو في كانون الأول/ديسمبر.

وكان مباراة الإثنين مميزة بشكل خاص لهاوزر، إذ بات اللاعب العشرين في تاريخ الدوري يسجل 7 ثلاثيات أو أكثر خلال ربع واحد، وكان ذلك في الثالث، ليلعب بذلك، إلى جانب جايلن براون (26 نقطة مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة) ووايت (18 مع 10 تمريرات حاسمة)، الدور الرئيس في هذا الانتصار.

وبفضل 35 نقطة و18 متابعة و8 تمريرات حاسمة للصربي نيكولا يوكيتش، وضع دنفر ناغتس حدا لمسلسل انتصارات مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، متصدر المنطقة الغربية، عند 7 مباريات وثأره لخسارته أمامه قبلها بيوم 103 127، وذلك بالفوز عليه 140 127.

كما لعب الكندي جمال موراي دورا كبيرا في الفوز الثاني والأربعين لناغتس هذا الموسم بتسجيله 34 نقطة، فيما اكتفى نجم ثاندر الكندي الآخر شاي غلجيوس ألكسندر بـ25 نقطة بعدما سجل 40 في فوز الأحد على يوكيتش ورفاقه.

وبعد ثلاث هزائم متتالية، عاد نيويورك نيكس إلى سكة الانتصارات بتغلبه على مضيفه ساكرامنتو كينغز 133 104 بفضل الأداء الجماعي، حيث وصل جميع لاعبيه الخمسة الأساسيين إلى الـ15 نقطة أو أكثر وثلاثة إلى العشرين أو أكثر وهم الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز (26 مع 9 متابعات) والبريطاني أو جي أنونوبي (24 مع 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة) ومايلز ماكبرايد (21 مع 7 تمريرات حاسمة).