لندن : قاد البرازيلي برونو غيماريش فريقه نيوكاسل لفوز مثير على مضيفه وست هام يونايتد 1 0 الاثنين، وأبقى على آماله في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وسجل غيماريش هدف الفوز الغالي في الدقيقة 63 من الشوط الثاني بعد تجاهل ادعاءات وست هام بارتكاب خطأ أثناء بناء الهجمة.

واستعاد نيوكاسل الذي يشرف على تدريبه إيدي هاو المركز السادس في الدوري برصيد 47 نقطة، متساويا مع مانشستر سيتي الخامس بطل المواسم الأربعة الماضية الذي مُني بخسارة مفاجئة أمام نوتنغهام فوريست 0 1 السبت، وبفارق نقطتين خلف تشلسي صاحب المركز الرابع.

وسيضمن المركز الرابع عودة نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا بعد غيابه هذا الموسم. حتى إنهاء الموسم في المركز الخامس قد يكون كافيا لضمان التأهل إلى المسابقة الأعرق اوروبيا اعتمادا على نتائج الأندية الإنكليزية المتبقية في المسابقات القارية.

كما عاد نيوكاسل إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين تواليا أمام ليفربول 0 2 وبرايتون 1 2 وسقوطه في ثلاث من مبارياته الاربع الاخيرة في "بريميرليغ"، وذلك قبل 5 أيام من خوضه نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول على ملعب ويمبلي.

ويخوض نيوكاسل نهائي كأس الرابطة للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الاخيرة بعدما كان خسر أمام مانشستر يونايتد في نهائي عام 2023.

ويسعى نادي "تاينسايد" إلى الفوز بأول لقب كبير له منذ كأس المعارض (الدوري الاوروبي حاليا) عام 1969 وأول جائزة محلية له منذ كأس انكلترا عام 1955.

في المقابل، مُني وست هام بخسارته الـ 13 هذا الموسم وتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.