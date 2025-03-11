ملبورن : سيصبح نيو أورليانز بيليكانز أول فريق من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يلعب في أستراليا، عندما يخوض مبارتين إعداديتين للموسم المقبل في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما ذكر المنظمون الثلاثاء.

وسيواجه بيليكانز في المبارتين ملبورن يونايتد وملبورن فينيكس في مجمع ملبورن بارك، الشهير باستضافة بطولة أستراليا الكبرى للتنس.

قال لاري كاستلمان مدير رابطة دوري كرة السلة الأسترالي في بيان "هذا الإعلان هام جدا لكرة السلة الأسترالية والدوري".

تابع "استضافة فريق من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كان حلما قديما في رابطة الدوري الأسترالي ورؤية هذه المبادرة تتحقق أخيرا بعد رحلة دامت 15 سنة، تظهر انه يمكن انجاز الكثير عندما +تكون أحلامك كبيرة+".

بيليكانز الذي يضم النجم زيون وليامسون وصانع اللعب ديجونتي موراي سيخوض مبارتيه في 3 و5 تشرين الأول/أكتوبر.