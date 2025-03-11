باريس : بات نجم وسط منتخب فرنسا لكرة القدم بول بوغبا قادرا على العودة الى الملاعب اعتبارا من الثلاثاء، بعد انتهاء مدة إيقافه التي استمرت 18 شهرا بسبب المنشطات.

ويأمل بوغبا، المتوج بكأس العالم 2018، أن يضع ثلاث سنوات من التخبط خلف ظهره ساعيا الى اعادة إحياء مسيرته في الوقت الذي يبدو فيه إنتر ميامي الاميركي برئاسة الانكليزي ديفيد بيكهام من بين الخيارات الممكنة.

وعانى لاعب وسط يوفنتوس الايطالي ومانشستر يونايتد الانكليزي السابق، والذي خاض 91 مباراة دولية، من سلسلة إصابات متكررة، إضافة الى أداء متذبذب، ما أدى الى رحيله عن "الشياطين الحمر" في عام 2022 قبل أن يعود لخوض تجربة ثانية في صفوف "بيانكونيري" حيث بدأت المشاكل في الاحاطة به.

وفشل بوغبا بتجاوز اختبار للمنشطات بعد مباراة في إيطاليا خلال شهر آب/أغسطس 2023، ما أدى لايقافه لأربع سنوات قبل أن يتم تخفيض العقوبة بعد الاستئناف.

وبرّر بوغبا فحصه الايجابي بمكمل غذائي وصفه له طبيب استشاره في الولايات المتحدة.

وأنهى نادي "السيدة العجوز" عقد اللاعب في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن مصدرا محيطا به كشف أن اللاعب "يواظب على التمارين بنسبة ألف في المئة، ويتحلى بمعنويات جيدة، وقد تلقى عروضا عدة".

ويبقى طموح بوغبا أن يعود الى تشكيلة منتخب بلاده قبل كأس العالم 2026، لكن ذلك سيتطلب مجهودا مضاعفا من لاعب بلغ عامه الـ 32 هذا الأسبوع لجهة إقناع المدرب ديدييه ديشان.

ويبقى بوغبا في تواصل مستمر مع ديشان "أحد مستشاريه في القرارات الرياضية"، وفقا لصديق مقرب من اللاعب.

ويبقى السؤال عن النادي الذي سيكون مهتما بضم لاعب خاض مباراته الاخيرة في 3 أيلول/سبتمبر 2023 مع يوفنتوس.

لكن بوغبا كشف في كانون الثاني/يناير عن تلقيه "العديد من العروض، لكنها ليست مثيرة للاهتمام جدا"، منها "اللعب في روسيا، لكنه ليس الهدف".

واعترف أن العقد لن "يعتمد فقط عليه، إنما على أشياء عدة أخرى".

كما يبرز نادي إنتر ميامي الذي يلعب في صفوفه نجما برشلونة السابقان الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريس وغيرهما من النجوم البارزين، من بين الخيارات القائمة.

يعيش بوغبا في فلوريدا وكان حاضرا في المدرجات لمتابعة مباراة إنتر الأولى في الدوري الأميركي هذا الموسم ضد نيويورك سيتي في 23 شباط/فبراير. كما أنه يعمل مع مدرب اللياقة البدنية لميسي.

وذكرت تقارير أيضا عن اهتمام من نادي مرسيليا الفرنسي حيث سبق لمدير الفريق المغربي مهدي بنعطية أن لعب الى جانب بوغبا في يوفنتوس.

وكان بوغبا عرضة لقضية ابتزاز من قبل شقيقه ماتياس انتهت بإصدار محكمة الجنايات في باريس حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ على الأخير وخمسة متهمين آخرين.

وقال بوغبا بعد جلسة المحاكمة في كانون الأول/ديسمبر "أستطيع أخيرا أن أقلب الصفحة عن هذه الفترة المؤلمة للغاية".

وأضاف "هذه النتيجة هي فرصة للجميع من أجل التركيز على المستقبل".