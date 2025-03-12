ليفربول : عوض باريس سان جرمان الفرنسي خسارته على أرضه بهدف ذهابا في مباراة هيمن عليها، وتمكن من رد الدين لليفربول وإسقاطه في معقله بأنفيلد بركلات الترجيح (4 1) بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بفوز فريق العاصمة الفرنسية 1 0، ليبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد أن انتهى الوقت الاصلي بفوز سان جرمان بهدف سجله عثمان ديمبيليه (12)، احتكم الفريقان الى شوطيين إضافيين حيث بقيت النتيجة على حالها، قبل أن يحسم فريق العاصمة الفرنسية بطاقة التأهل من خلال ركلات الترجيح (4 1) بعد إهدار الاوروغوياني دارويين نونييس وكورتيس جونز ركلتيهما اللتين تصدى لها الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما المتألق.

ويلتقي سان جرمان في دور الثمانية مع الفائز بين كلوب بروج البلجيكي وأستون فيلا الإنكليزي، بعد خسارة وُصفت بأنها غير مستحقة في مواجهة الذهاب على أرضه بعد أن هيمن بشكل مطلق على المباراة وأهدر وابلا من الفرص، قبل أن يسجل البديل هارفي إليوت هدفا دراماتيكيا اهدى فيه ليفربول الفوز في الدقائق الأخيرة.

وفي أنفيلد، بدت المباراة ذات منحى هجومي منذ لحظاتها الاولى، فدنت الفرصة الاولى لمصلحة أصحاب الأرض عندما سدد المصري محمد صلاح كرة ارتدت من قدم المدافع البرتغالي نونو مينديش قبل ان تمر فوق العارضة (5).

وكرر صلاح سعيه لمنح فريقه أسبقية ثمينة بعدما تقدم على الجهة اليمنى قبل أن يسدد من مشارف المنطقة كرة مرت على مقربة من المرمى (6).

وضرب سان جرمان بقوة بعدها بدقائق عندما سجل ديمبيليه هدف التقدم لفريقه بعكس مجريات اللقاء، اثر تبادله للكرة مع برادلي باركولا قبل أن ينفرد لاعب برشلونة السابق بالحارس البرازيلي أليسون بيكر، نجم لقاء الذهاب، لكنه لم يفلح في التصدي هذه المرة لمحاولة ديمبيليه الذي تابعها على دفعتين (12).

وكاد باركولا يضاعف تقدم فريقه عندما وضعه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا امام انفرادية لكن أليسون خرج من مرماه ليبعد أي خطورة (17).

وتواصلت الوتيرة السريعة للمباراة حيث أضاع البرتغالي ديوغو جوتا فرصة معادلة النتيجة من كرة رأسية مرت قريبة جدا من المرمى (19).

وتكرر مسلسل إهدار الفرص عندما انفرد ديمبيليه بأليسون لكن الاخير بقي في المرصاد باختيار التوقيت المناسب للخروج من مرماه (32).

ومرة اخرى وجد سان جرمان مساحات في دفاع ليفربول لاستغلالها فسدد كفاراتسخيليا كرة نحو الزاوية العليا لكنها ارتدت من قدم الهولندي راين خرافنبرخ الى ركنية (35).

وبقيت المباراة على حالها من الندية خلال الشوط الثاني، واشتعل ملعب أنفيلد عندما سجل المجري دومينيك سوبوسلاي الا أن الحكم أشهر سريعا راية التسلل على الكولومبي لويس دياس الذي بدأ الهجمة (55).

رفع هذا الهدف الملغى من حماسة لاعبي ليفربول الذين واصلوا شن الهجمات، وكان فريق العاصمة الفرنسية محظوظا للإبقاء على شباكه نظيفة بعدما أبعد المدافع الإكوادوري باتشو تسديدة سوبوسلاي القوية في اللحظة الاخيرة الى ركنية (57)، قبل أن ينقذ الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما رأسية دياس (58).

وبقي دفاع سان جرمان صامدا امام ضربات ليفربول بعد ان أبعد كفاراتسخيليا تسديدة صلاح من على خط المرمى (62).

ووقف القائم حائلا امام تسجيل الريدز هدف التعادل، وبالتالي التأهل، بعد رأسية ارتطمت بالارض ثم في القائم من البديل جاريل كوانساه (79).

هدأ إيقاع المباراة قليلا في الدقائق الاخيرة في ظل خشية كل فريق من الآخر، لكن ليفربول كاد يفعلها لولا استمرار تألق دوناروما الذي تصدى على دفعتين لمحاولتي دياس وصلاح (83).

وحبس مشجعو ليفربول أنفاسهم عندما اقترب كفاراتسخيليا من انتزاع هدف التأهل الا ان تسديدته المقوسة مرت بجانب المرمى (87).