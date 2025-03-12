القاهرة : أعاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) انتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا لولاية جديدة مدتها أربع سنوات حتى عام 2029، بعد مصادقة الجمعية العمومية الرابعة عشرة للاتحاد القاري الأربعاء في القاهرة.

وتوجه موتسيبي (63 عاما) إلى الاتحادات المنضوية قائلا بعد انتخابه بالتزكية دون تقدم أي مرشح آخر لمنافسته "شكرا لكم كان شرفا كبيرا لي أن أتعامل معكم لأنكم تمثلون مصالح القارة".

وكان رجل الأعمال الجنوب إفريقي خلف الملغاشي أحمد أحمد في 2021.

في سياق متصل، أجريت انتخابات التجديد النصفي للجنة كاف التنفيذية، والتي شهدت فوز الكاميروني صامويل إيتو أسطورة كرة القدم السابق ورئيس رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي عن منطقة الوسط بالتزكية.