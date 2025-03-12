باريس : يَعد الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد الذي يتزامن مع الذكرى الـ 75 لانطلاقها رسميا في العام 1950، باثارة قلّ نظيرها في السنوات الماضية، في حين شكّل انتقال البريطاني لويس هاميلتون من مرسيدس إلى فيراري حديث الـ"بادوك" مع تسليط الأضواء على بطل العالم سبع مرات باللون الأحمر.

ويواجه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول مهمة صعبة لضمان لقبه الخامس تواليا، إذ يجد نفسه تحت تهديد سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الساعي لإزاحة "ماد ماكس" عن عرشه.

تسلّط وكالة فرانس برس الضوء على ست نقاط مهمة قبل انطلاق باكورة الجولات في أستراليا على حلبة ألبرت بارك الأحد.

لقب خامس تواليا لفيرستابن؟

بعد 75 عاما من احراز الإيطالي جوزيبي فارينا أول القاب الفئة الاولى خلف مقود سيارة ألفا روميو، يبدأ فيرستابن موسم 2025 واضعا نصيب عينيه اللقب الخامس تواليا، وهو إنجاز لم يحققه سوى الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.

وفي حال نجح في معادلة "البارون الأحمر" رغم أن الترشيحات وضعته في المرتبة الثانية خلف نوريس، فسيعزز هذا الانجاز مكانة الهولندي كأحد عمالقة رياضة سيارات المقعد الأحادي.

فاز بسبعة من أول عشرة سباقات العام الماضي، قبل أن يغيب عن التتويج في سلسلة استمرت 10 جوائز كبرى، مقابل تفوق ماكلارين ومرسيدس وفيراري.

كانت الكلمة الأخيرة لفيرستابن، فقاتل ليفوز في البرازيل وحسم لقبه الرابع تواليا قبل جولتين من النهاية.

ورغم فشل نوريس، جرّد ماكلارين نظيره ريد بول من بطولة الصانعين في طريقه للعودة إلى القمة.

هل يُعيد هاميلتون السحر إلى فيراري؟

يبدو هاميلتون مقتنعا بقدرته على قيادة فيراري للفوز بلقب السائقين للمرة الأولى منذ عام 2007 بعد انتقاله إلى الحظيرة الإيطالية.

يعيش "السير" البالغ 40 عاما على نبض الشباب في تحديه الجديد مع "الحصان الجامح" إذ قال "الحماس هنا لا يشبه أي شيء رأيته من قبل. لديهم كل المكونات التي يحتاجونها للفوز ببطولة العالم والأمر يتعلق فقط بجمع كل القطع معا".

كوكبة من السائقين المبتدئين

مراهق إيطالي لم يجتز اختبار الحصول على رخصة القيادة إلّا في كانون الثاني/يناير من بين ستة سائقين مبتدئين "روكي" سيتواجدون عند خط الانطلاق هذا العام.

إنه السائق كيمي أنتونيلي ابن الـ 18 عاما والذي يستخدم كنية عمه الذي كان من مشجعي بطل العالم الأخير لفريق فيراري، الفنلندي كيمي رايكونن. سيحلّ بدلا من هاميلتون في مرسيدس رافضا التلميحات بأنه "بديل" بطل العالم سبع مرات.

ويظهر النيوزيلندي ليام لوسون (23 عاما) "المخضرم" مقارنة مع الوجوه الجديدة الأخرى، كونه خاض 11 جائزة كبرى، لأول مرة بلباس الزميل الجديد لفيرستابن في ريد بول.

انغمس البريطاني أوليفر بيرمان (19 عاما) من أكاديمية فيراري في عالم الفورمولا واحد عندما استُدعي كبديل في اللحظة الأخيرة للإسباني كارلوس ساينس في جائزة السعودية الكبرى العام الماضي، ليصبح أصغر سائق على الإطلاق يدافع عن ألوان سكوديريا.

اغتنم فرصته، فتفوق على هاميلتون ونوريس واحتل المركز السابع. شرّع هذا الاداء أمامه أبواب هاس الأميركي الذي يتزود بمحركات فيراري.

وللبرازيل حصتها عند خط الانطلاق وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات مع بطل سباقات فورمولا 2 غابرييل بورتوليتو (20 عاما) المنضم إلى ساوبر.

ويأمل الأسترالي جاك دوهان (22 عاما) أن يحقق ولو جزءا بسيطا من نجاحات والده ميك في بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما تدرّج من سائق احتياط ليصبح زميل الفرنسي بيار غاسلي في ألبين.

وأخيرا وليس آخرا، الفرنسي الجزائري إسحاق حجار المنضم إلى فريق "آر بي". خسر ابن الـ 20 عاما بصعوبة أمام بورتوليتو في سباق الفوز بلقب سباقات الفورمولا 2.

"فيا" في مرمى نيران السائقين

من المتوقع أن يتجدد التوتر بين السائقين والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في عام 2025. ولا سيما بشأن حملة الأخير الصارمة على الشتائم.

وقع فيرستابن وشارل لوكلير من موناكو (فيراري) ضحية مخالفة هذه القوانين في عام 2024 خلال المؤتمرات الصحافية.

تم اصدار توجيهات أكثر صرامة في كانون الثاني/يناير، ما أثار استياء السائقين الذين وجهوا انتقادات لرئيس فيا الإماراتي محمد بن سليم.

وجّهوا رسالة شديدة اللهجة جاء فيها "نحث رئيس الاتحاد الدولي للسيارات على مراعاة لهجته ولغته أيضا عند التحدث إلى سائقينا، أو حتى عنهم، سواء في منتدى عام أو غير ذلك".

من أستراليا إلى أبو ظبي

تستضيف أستراليا باكورة جولات العام الحالي (24 جولة) في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، بينما نُقل موعد سباق البحرين إلى نيسان/أبريل بسبب حلول شهر رمضان في آذار/مارس.

وستقام سباقات السرعة (سبرينت) الستة في شانغهاي وميامي وبلجيكا وأوستن وساو باولو وقطر.

كما أقدم فيا على خطوة من شأنها ضخ المزيد من الإثارة في سباق موناكو العريق، حيث يكون التجاوز مستحيلا، فارضا على الفرق استراتيجية توقفين إلزاميين.

ومع العطلة الصيفية التقليدية لمدة ثلاثة أسابيع في آب/أغسطس، يسدل الستار على الفئة الأولى على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي في السابع من كانون الأول/ديسمبر.

غموض حيال أوقات التجارب

لم تكن الأوقات المسجلة خلال ثلاثة أيام من التجارب على حلبة الصخير البحرينية الشهر الماضي تحضيرا للموسم الجديد كافية لتوضيح الكثير عن حقيقة أداء الفرق.

ومع ابقاء كميات الوقود المستخدمة سرية، وعدم الكشف عن معايير ضبط السيارات، كان من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحديد هوية الفائزين والخاسرين.

احتل مرسيدس مع البريطاني جورج راسل صدارة الأوقات في اليوم الأخير، بينما تألق وليامس مع سائقه الجديد ساينس في الثاني، بعدما كان تفوق ماكلارين مع نوريس في اليوم الأول.