بعد 100 عام من مشاركتها الأولى في المونديال، طلب الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا من الفيفا استضافة إحدى مجموعات كأس العالم 2034، في خطوة تهدف إلى إحياء مئوية أول ظهور إفريقي في البطولة. فهل يوافق إنفانتينو؟ وهل ترحب السعودية بالمبادرة؟

إيلاف من القاهرة: قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستضافة إحدى مجموعات كأس العالم 2034، بالتزامن مع تنظيم البطولة في السعودية، وذلك إحياءً لذكرى أول مشاركة إفريقية في المونديال والتي كانت من نصيب مصر عام 1934 في إيطاليا.



أبو ريدة، وخلال كلمته في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أكد أن هذه الخطوة تأتي تكريمًا لمئوية الحضور الإفريقي في أعرق بطولات كرة القدم، داعيًا رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إلى دعم هذه المبادرة.

مصر تراهن على دعم السعودية والفيفا

وفي تصريحاته، أعرب أبو ريدة عن ثقته في أن إنفانتينو لن يتوقف عن سعيه لنشر البطولة عالميًا، معبرًا عن أمله في أن تلقى مصر دعمًا من السعودية، حيث قال: "نحن على يقين بأن أشقاءنا في المملكة العربية السعودية سيرحبون بهذه الخطوة، انطلاقًا من العلاقة الطيبة بين الشعبين والبلدين".



كما شدد على أن استضافة مجموعة في مونديال 2034 ستكون رسالة رمزية من إفريقيا للعالم، معربًا عن ثقته في أن إنفانتينو، كرئيس للفيفا، سيشارك بنفسه في تدشين هذه المجموعة عام 2034 من مصر.

مونديال 2034.. بداية المئوية الثانية لكأس العالم

كانت السعودية قد حصلت رسميًا على شرف تنظيم كأس العالم 2034، وهي النسخة التي ستدشن بداية المئوية الثانية للبطولة التي انطلقت لأول مرة عام 1930.

ومع دخول مصر على خط التنظيم، يبقى السؤال: هل تنجح القاهرة في تحقيق حلمها بمشاركة استثنائية في المونديال المقبل؟