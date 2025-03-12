هونغ كونغ : حجز كاواساكي فرونتالي الياباني وغوانغجو إف سي الكوري الجنوبي البطاقتين الأخيرتين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، بفوز الاول على ضيفه شنغهاي شينهوا الصيني 4 0، والثاني على ضيفه فيسيل كوبي الياباني 3 0 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2 0) الأربعاء في ختام مباريات الدور ثمن النهائي.

في المباراة الاولى على ملعب "تودوروكي" في كاواساكي، أكرم الفريق الياباني وفادة ضيفه شنغهاي شينهوا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها أساهي ساساكي (24) والبرازيلي اريسون دي سوزا (64) وتاتسويا ايتو (68) والبرازيلي مارسينيو باربوسا (90+1).

وعوض الفريق الياباني الذي أنهى دور المجموعة الموحدة في المركز الثاني في منطقة الشرق برصيد 15 نقطة، خسارته أمام شنغهاي سابع المجموعة الموحدة (10 نقاط) 0 1 ذهابا.

وفي الثانية على ملعب "غوانغجو كأس العالم" في غوانغجو، يدين الفريق الكوري الجنوبي بتأهله الى مهاجمه الألباني ياسر أساني الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 85 من ركلة جزاء و118، بعدما تقدم فريقه مبكرا عبر جيونغ إين بارك (18).

وكان هدفا أساني مهمين جدا، حيث فرض بهدفه الاول اللجوء الى الشوطين الاضافيين بعدما انتهى الوقت الاصلي بفوز فريقه 2 0 وهي نتيجة مباراة الذهاب لصالح الفريق الياباني في كوبي، فيما كان هدفه الثاني في الشوط الاضافي الثاني بطاقة عبوره الى ربع النهائي.

والتقى الفريقان في مرحلة المجموعة الموحدة وانتهت المباراة بفوز فيسيل كوبي 2 0 في كوبي.

وأنهى غوانغجو دور المجموعة الموحدة في المركز الرابع في منطقة الشرق برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام فيسيل كوبي الخامس.

ولحق كاواساكي وغوانغجو بيوكوهاما مارينوس الياباني، وصيف الموسم الماضي، وبوريرام يونايتد التايلاندي، عن منطقة الشرق، إلى جانب رباعي منطقة الغرب بينهم الثلاثي السعودي الهلال والاهلي والنصر بالإضافة إلى السد القطري.

وتُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة بنظام التجمع في مدينة جدة السعودية من 25 نيسان/أبريل إلى الرابع من أيار/مايو المقبلين.