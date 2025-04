إيلاف من واشنطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارته إلى الرياض، حيث من المتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية هي وجهته الخارجية الأولى بعد عودته إلى الرئاسة الأميركية.

وفي إطار حديثه لتأكيد زيارته للسعودية قال ترامب إنه سوف يزور دولة الإمارات أيضاً التي وصفها بالدولة المهمة، وتابع :"الإمارات لديها قائد عظيم، لقد التقيت مع شقيقه (الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان) هنا في واشنطن قبل أيام، إنها عائلة رائعة، وإلى جانب الإمارات سوف أزور قطر، والسعودية بالطبع، سوف أزور ثلاثتهم".

