إيلاف من واشنطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارته إلى الرياض، حيث من المتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية هي وجهته الخارجية الأولى بعد عودته إلى الرئاسة الأميركية.

وفي إطار حديثه لتأكيد زيارته للسعودية قال ترامب إنه سوف يزور دولة الإمارات أيضاً التي وصفها بالدولة المهمة، وتابع :"الإمارات لديها قائد عظيم، لقد التقيت مع شقيقه (الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان) هنا في واشنطن قبل أيام، إنها عائلة رائعة، وإلى جانب الإمارات سوف أزور قطر، والسعودية بالطبع، سوف أزور ثلاثتهم".

🚨🇺🇸 TRUMP: WE’RE HEADING TO UAE, QATAR, AND SAUDI ARABIA—MASSIVE JOBS COMING



"We're going to Qatar also, and possibly a couple of other countries.



UAE is very important. It has a great leader, and I had his brother here the other night—wonderful guy, wonderful family.



So… https://t.co/EBiMkqgTXK pic.twitter.com/HKncjUo1C3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 31, 2025

وأشار إلى أن "السعودية وافقت على استثمار تريليون دولار في شركاتنا الأميركية". وقال ترامب "رحلتي إلى السعودية قد تكون الشهر المقبل وربما بعد ذلك بقليل وربما نذهب إلى الإمارات وقطر ودول أخرى".

وحول الرسوم الجمركية، قال "⁠دول عديدة كانت تنهبنا وسنعمل على وقف ذلك يوم 2 نيسان (أبريل)".

وأضاف "⁠هناك دول تنهبنا منذ 50 عاماً ونحن نحرر بلدنا الآن". وتابع " هناك شركات كانت تقيم مصانعها في الصين والآن باتت تقيمها هنا بسبب سياسة الرسوم الجمركية".

وبشأن الحديث عن ترشحه للمرة الثالثة لرئاسة الولايات المتحدة، قال "⁠الناس يطلبون مني الترشح لولاية ثالثة ولم أبحث الأمر بعد". وتابع "⁠لا تزال لدينا 4 سنوات كاملة نعمل خلالها من أجل بلدنا قبل البحث في مسألة الترشح لولاية ثالثة".

وحين سُئل "⁠إذا سُمح لك بالترشح لولاية ثالثة، فهل يُعقل أن يرشّح الديمقراطيون باراك أوباما ضدك؟"، رد ترامب "أودّ ذلك. الناس يطلبون مني الترشح. يقولون إن هناك طريقةً لذلك. سأحب الترشح ضد باراك أوباما لولاية رئاسية ثالثة".