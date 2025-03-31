إيلاف من بروكسل: أصبح من اللافت سهولة انصياع المؤسسات الأميركية القوية لجبروت دونالد ترامب ورغبته الانتقامية اللافتة، فقد استجابت أركان هذه المؤسسات للمطالب الترامبية، بنفس الطريقة: الاستسلام والامتثال التام.

تتنوع التفاصيل، لكن هناك موضوعان متسقان. الأول هو جهد - أكثر تنظيمًا وانضباطًا بكثير من أي سابقة خلال ولاية ترامب الأولى - لإخضاع المؤسسات التي استحقت غضب الرئيس.

الموضوع الثاني أكثر إثارة للدهشة: سرعة استجابة المؤسسات التي يُفترض أنها قوية ومستقلة - بما يشبه رضوخ طفل مرتجف وضعيف يُسلم مصروف مدرسته لطفل كبير وهما في الطريق إلى المدرسة.

في المجمل، تُمثل هذه القضايا فصلاً جديدًا مذهلاً في تاريخ المؤسسة الأميركية: الإذلال الكبير.

رعب شركات المحاماة المرموقة

انكمشت شركات المحاماة المرموقة أمام تهديداته بتدمير أعمالها؛ فقد تعهدت شركة بول وايس، التي ناضلت ضد ترامب في ولايته الأولى، بتقديم 40 مليون دولار من الخدمات القانونية المجانية للقضايا التي دعمها ترامب.

وتوصلت شركة سكادن آربس، إحدى أكبر شركات المحاماة في العالم، إلى اتفاق مع ترامب لتقديم 100 مليون دولار من العمل القانوني المجاني للقضايا التي تُناصر الإدارة - قبل أن يتخذ ترامب أي إجراء ضدها.

الميديا والجامعات "خضوع تام"؟

قامت إحدى أكثر شبكات الأخبار شهرة في البلاد، ABC News، بتسوية دعوى تشهير مع ترامب مقابل 15 مليون دولار ستُخصص لمكتبته الرئاسية المستقبلية، ويبدو أن شبكة أخرى، CBS News، على استعداد لتسوية بالملايين هي الأخرى.

قامت صحيفتا واشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز، وهما صحيفتان عريقتان يملكهما مليارديرات مقربون من ترامب، بتعديل محتوى صفحاتهما التحريرية بطرق تُرضي البيت الأبيض.

كما وافقت جامعة كولومبيا، الجامعة الأم لألكسندر هاملتون، على تسعة تغييرات في سياساتها في محاولة لرفع تجميد 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي. واستعانت جامعات أخرى بجماعات ضغط جمهورية للحفاظ على دعم الرئيس.

شرع فريق من مراسلي مجلة وموقع "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية في الأيام الأخيرة في تسليط الضوء على الخيوط المشتركة بين هذه الأحداث المتنوعة.

وأجروا مقابلات مع شخصيات رئيسية في المؤسسات التي استُهدفت، بالإضافة إلى أشخاص من دائرة ترامب ومن حوله. إليكم أربعة استنتاجات:

1) عصر المعاملات

لا يقبل قادة المؤسسات التي امتثلت لمطالب ترامب فكرة البيت الأبيض بأن المبادئ الأساسية للحكم الأمريكي قد تغيرت، وأن وضعًا طبيعيًا جديدًا قد حلّ. بل على العكس تمامًا، ما يتوق إليه الناس هو العودة إلى الوضع الطبيعي القديم، حيث تبقى خطوط الإيرادات وهوامش الربح المألوفة كما هي.

عندما أرسل براد كارب، رئيس شركة بول وايس، رسالةً إلى جميع موظفي الشركة في 23 مارس/آذار، مبررًا قراره بعقد صفقة مع ترامب، أكد فيها على "ضرورة ضمان بقاء شركتنا، قبل كل شيء".

وقد أدى الأمر التنفيذي لترامب، الذي يُحاكي الأوامر التي أصدرها سابقًا بشأن شركات ويلمر هيل، وبيركنز كوي، وجينر آند بلوك، إلى تجريد المحامين من التصاريح الأمنية، وتقييد قدرتهم على أداء العمل الفيدرالي.

وقد مثّل ذلك، على حد تعبير كارب، تهديدًا "وجوديًا" للشركة. إلا أن هناك قلقًا عميقًا بين خريجي الشركة من أن قرار رئيسهم السابق بعقد صفقة مع ترامب سيمهد الطريق لتنازلات أخرى للإدارة. وفي الأسبوع الماضي، أرسل أكثر من 100 خريج رسالةً إلى كارب، واصفين الصفقة بأنها "وصمة عار دائمة على وجه شركة عظيمة سعت إلى تحقيق الربح بالتخلي عن جوهرها".

يقول محامون سابقون في شركة بول وايس، ممن سمح لهم بعدم الكشف عن هويتهم للتحدث بصراحة عن الشركة، إن قرار كارب يعكس أيضًا تحولًا في السلطة والتركيز الاستراتيجي على مدى السنوات الثماني الماضية.

وقد توسعت ممارسات بول وايس في مجال الشركات بشكل كبير منذ أيام إدارة ترامب الأولى. في عام 2017، عندما كانت الشركة ترسل شركاء للعمل في نوبات مدتها 12 ساعة في المطارات كجزء من ردها على حظر ترامب لسفر المسلمين، بلغت الإيرادات ما يزيد قليلاً عن مليار دولار. وفي العام الماضي، أعلنت الشركة عن إيرادات تجاوزت ملياري دولار، وفقًا لموقع Law.com.

وقال أحد الأشخاص: "أنت تجمع الناس معًا في الجانب المؤسسي، فأنت لا تنوي القتال". "أما في الجانب القضائي، فيجب أن تكون مقاتلًا".

في غضون ذلك، شارك جيريمي لندن، الشريك التنفيذي لشركة سكادن، تفاصيل مفاوضاته في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة أُرسلت يوم الجمعة وحصلت عليها بوليتيكو.

وكان قد علم أن إدارة ترامب تنوي إصدار أمر تنفيذي يستهدف الشركة. كتب: "لقد اخترنا التعاون بشكل استباقي وبنّاء مع الإدارة للمضي قدمًا في مسار مثمر دون إصدار أمر تنفيذي".

وأضاف: "لقد دخلنا في الاتفاق الذي أعلنه الرئيس اليوم لأنه، عند مواجهة البدائل، اتضح لنا أنه أفضل طريق لحماية عملائنا وموظفينا وشركتنا".

يبدو أن الشركات اتخذت قرارًا مدروسًا بأن الاستجابة لمطالب ترامب ستكون، كإجراء طبي قاسٍ في عيادة الطبيب، مزعجة للحظة، لكنها ستؤدي سريعًا إلى عودة الأمور إلى طبيعتها.

لكن حتى ترامب مُندهش من حجم الاستسلام: "إنهم جميعًا ينحنون قائلين: 'سيدي، شكرًا جزيلاً لك'"، هذا ما قاله ترامب، متحدثًا في فعالية بالبيت الأبيض بمناسبة شهر تاريخ المرأة يوم الأربعاء. "لا أحد يُصدق ذلك، بما في ذلك مكاتب المحاماة التي كانت سيئة للغاية... وهم يسألون فقط: أين أوقع؟"

2) نقاط الضغط

أبرزت تصرفات ترامب، بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، مدى تورط العديد من المؤسسات الخاصة الثرية في شؤونها المالية وسياساتها مع الحكومة الفيدرالية - مع أنها ليست ظاهرة جديدة.

أما المختلف فهو استعداد ترامب ومساعديه لاستخدام هذا النفوذ دون خجل. وفي الوقت نفسه، كشف ترامب أن هذه المؤسسات أكثر عرضة للترهيب مما قد يدركه قادتها أنفسهم.

في وقت سابق من هذا الشهر، تحركت جامعة كولومبيا للامتثال لتسعة مطالب من إدارة ترامب من أجل رفع التجميد المحتمل عن 400 مليون دولار من تمويل الأبحاث الفيدرالي الأمريكي - وهو ما يُمثل ضربة قوية للجامعة، التي تعتمد على حوالي 1.3 مليار دولار من المنح الحكومية سنويًا لدعم ميزانيتها التشغيلية السنوية البالغة 6.3 مليار دولار.

وكانت الجامعة، التي غيّرت سياساتها لدعم الطلاب اليهود بشكل أفضل بعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي هزت الحرم الجامعي العام الماضي، قد درست بالفعل العديد من التغييرات، وفقًا لشخص مطلع على المداولات، مُنح عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة. شملت تلك الإجراءات قواعد تُلزم المتظاهرين الملثمين بالكشف عن هوياتهم، وتفويض ضباط السلامة العامة في الحرم الجامعي للقيام بالاعتقالات.

وقال متحدث باسم جامعة كولومبيا في بيان لصحيفة بوليتيكو: "لقد عملنا على مدار أشهر على تعزيز جهودنا لمعالجة التمييز والمضايقة بطرق متنوعة، بما في ذلك التعاون مع الوكالات الحكومية لمعالجة المخاوف المستمرة".

وأضاف المصدر أن قادة الجامعة كانوا يعلمون أيضًا أن "الأبحاث المنقذة للحياة" ستُقلص بشكل كبير بدون تمويل الأبحاث البالغ 400 مليون دولار. وأوضحت إدارة ترامب أن اتخاذ هذه الإجراءات هو السبيل الوحيد لاستعادتها.

تكشف الديناميكيات السائدة في "الخندق الكبير" عن مفارقة. نظريًا، ينبغي أن تكون المؤسسات الغنية ذات مصادر الإيرادات الأكثر تنوعًا أكثر عزلة عن الضغوط الخارجية. أما عمليًا، فيبدو العكس صحيحًا، نظرًا لأن هذه المصالح الغنية ترى المزيد من نقاط الضعف - ومن منظور آخر، ربحًا محتملًا - وبالتالي يكون لديها حافز أكبر للتوافق والمضي قدمًا.

لم يحظَ قرار تسوية قضية التشهير بشعبية كبيرة في قناة ABC News، حيث رأى العديد من الصحفيين أن على كيان إخباري مستقل الدفاع عن نفسه بشراسة. لكن ABC ليست سوى جزء صغير من شركة والت ديزني، حيث قرر المسؤولون التنفيذيون، على ما يبدو، أن الدفاع عن الدعوى ينطوي على مخاطرة بسبب إجراءات الكشف القانوني، وقد يضرّ بالأعمال التجارية الأكبر.

وقال شخص يعمل مع ديزني، فضّل عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة: "لقد وجّه ذلك رسالة مخيفة إلى غرفة الأخبار مفادها أن كبار المسؤولين وقسم الشركات قد يخسرونهم". ورفض متحدث باسم ديزني التعليق.

وبالمثل، من الصعب تخيّل جيل سابق من ناشري صحيفة واشنطن بوست يساهمون بمليون دولار في صندوق تنصيب رئيس. لكن هذا ما فعله مالك صحيفة واشنطن بوست، جيف بيزوس، لترامب. وأفادت التقارير أن أمازون، الشركة التي أسسها والتي لا يزال مساهمًا رئيسيًا فيها، وقّعت صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع ميلانيا ترامب لتوزيع فيلم وثائقي عنها، إلى جانب مشاريع محتوى أخرى.

3) اختلال توازن القوى

يُعزى جزء كبير من الفضل في إدراك ترامب الجديد للهدف الأيديولوجي في ولايته الثانية إلى كبار مستشاريه، مثل ستيفن ميلر أو مدير الميزانية روس فوغت. فقد لعب كلاهما دورًا في جهود الإدارة لاستخدام نفوذ السلطة التنفيذية ضد مؤسسات خارج الحكومة.

لكن حملة الانتقام هي في الواقع جهد جماعي، يشمل حلفاء ترامب من مختلف الوكالات وحتى مستشارين خارجيين.

يقول مايك ديفيس، حليف ترامب الذي يدير مجموعة مناصرة قضائية خارجية: "الانتقام عنصر مهم من عناصر العدالة. فهو يُعيد الحقوق للضحايا ويُشكل رادعًا قويًا".

ديفيس واحد من مجموعة قليلة من مستشاري ترامب الخارجيين الذين يطورون استراتيجيات لملاحقة أعداء الرئيس السياسيين. يُقاد الضغط على شركات المحاماة من الخارج من قِبل مساعدي ترامب المخضرمين، بوريس إبشتاين وجيسون ميلر، على الرغم من أن نائب المدعي العام تود بلانش كان متورطًا أيضًا، وفقًا لشخصين مطلعين على المحادثات، مُنحوا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة تفاصيلها. أما من الداخل، فيلعب ستيفن ميلر دورًا.

في حين يتمتع ترامب بمجموعة واسعة من الدعم، فإن أهدافه عادة ما تجد نفسها وحيدة ومعزولة.

4) الإذلال هو الهدف

لحملة ترامب ضد المؤسسات جذور أيديولوجية، تنبع من كراهية ما يراه النقاد دعمًا حكوميًا غير مشروع أو ما يُزعم أنه "وعي" لممارساتها الداخلية في مسائل مثل التنوع والمساواة والشمول. ومع ذلك، هناك بُعد نفسي يُضاف إلى هذه الدوافع.

استهدف ترامب مكاتب المحاماة التي وظفت محامين حققوا معه أو قاضوه في المحاكم. وهو يُلاحق المؤسسات الإعلامية بسبب ما يُتصور أنها تحيز حزبي أو مشاعر معادية لترامب. ويعود حقده على جامعة كولومبيا إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما حاول بيع ممتلكاتها في الجانب الغربي العلوي بأكثر من 400 مليون دولار، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، وانسحب من اجتماع مع الأمناء عندما عرضوا أقل بكثير.

ثم في ربيع العام الماضي، أصبحت جامعة كولومبيا مركزًا لحركة احتجاج طلابية عالمية من معسكرات مؤيدة للفلسطينيين، ومدرسة نخبوية حضرية تقدمية يُحتذى بها من قِبَل الجمهوريين.

وفقًا لأشخاص مطلعين على المفاوضات، يهتم ترامب وأنصاره بطقوس الإهانة العلنية - كما في تسويات هيئة الإذاعة الأسترالية وشركات المحاماة - بقدر ما يهتمون بالتفاصيل الجوهرية للنزاعات الأصلية.

ترامب زعيم عصابة ونرجسي؟

في نظر النقاد، دلل ترامب طوال حياته على مظالمه كما لو كان الشرير الخارق إرنست ستافرو بلوفيلد يلامس قطته. قال تاي كوب، المحامي السابق للبيت الأبيض خلال إدارة ترامب الأولى: "ما ترونه هنا هو مجموعة من الناس يعتقدون أنهم أضاعوا فرصة في المرة الأولى - وأنهم لم يدركوا تمامًا ما يعتقدون الآن أنه صلاحيات الرئاسة، ولم يستغلوا طبيعة ترامب العشوائية والنرجسية والانتقامية إلى أقصى حد، إنهم يلعبون على نقاط قوة ترامب، وهي كونه زعيم عصابة".

ومع ذلك، ليس من الواضح من التقارير أن فريق ترامب سيعتبر هذا إهانة. على العكس من ذلك، فإن الناس في مداره سعداء لأن العالم كله يستطيع الآن أن يرى ما كانوا يعرفونه بالفعل: خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب خارج السلطة، كان هو وحلفاؤه يفكرون بجدية في ما سيستخدمون سلطتهم من أجله إذا استعادوها.