احتفى العديد من الدول العربية الاثنين 31 مارس/آذار بحلول عيد الفطر، في وقت أعلنت دول عربية أخرى يوم الأحد 30 مارس/آذار كأول يوم لهذا العيد بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوّال لديها.

وإثر ذلك، تباينت أيام احتفال سكان الدول العربية بقدوم عيد الفطر، كذلك اختلفت مشاهد الاحتفاء بالعيد من دولة لأخرى؛ بين من ارتدى الزي التقليدي لبلده خلال أداء صلاة العيد، وآخرين توجهوا للمقابر لزيارة أحبائهم، فيما انعكست بعض الأحداث السياسية أو الصراعات والحروب على مظاهر العيد في العديد من الدول.

لكن عدسات المصورين التقطت أبرز المشاهد خلال يومي الأحد والاثنين للحظات الاحتفاء بالعيد، فيما تفاعلت بعض المؤسسات الرسمية والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور لملابس وأطباق اشتهرت بها دولهم خلال هذه المناسبة.

الدول التي أعلنت الاثنين أول أيام عيد الفطر هي مصر وعُمان والأردن والعراق وسوريا وتونس وليبيا والجزائر والمغرب، وبدأت مع ذلك التقاليد المتبعة في هذه المناسبة.

عيد الفطر: مناسبة واحدة بطقوس وتقاليد متنوعة

مصر

في مصر، نظم آلاف المصريين احتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد انتهاء صلاة عيد الفطر ضد خطط تهجير الفلسطينيين من غزة.

وخرجت مظاهرات في العاصمة القاهرة عقب الصلاة "دعماً لقرارات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير"، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

Reuters لافتات مؤيدة للفلسطينيين بعد صلاة عيد الفطر في حديقة عامة خارج مسجد الصديق في القاهرة

Reuters شخص يلوح بالعلم الفلسطيني أثناء مظاهرات في القاهرة رفضاً لتهجير الفلسطينيين

ورغم أن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين طغت على بعض مشاهد اليوم الأول للعيد في مصر، إلا أن مظاهر الفرح التقليدية بقدوم هذه المناسبة استمرت، فانتشر بائعو ألعاب الأطفال في الشوارع، فيما التقط البعض الآخر صوراً تذكارية على شاطئ مدينة الإسكندرية.

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سوريا

خرج الآلاف من السوريين لأداء صلاة العيد الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد، فيما احتشد الآلاف في الجوامع والساحات العامة التي حددتها وزارة الأوقاف في مختلف المدن السورية، وفق ما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

سوريون آخرون توجهوا في صباح اليوم الأول للعيد إلى زيارة قبور أقاربهم حيث جرت العادة في مثل هذا اليوم.

Reuters منظر عام لأشخاص يؤدون الصلاة في ساحة الجندي المجهول خلال أول عيد فطر بعد سقوط حكم الأسد في دمشق

Getty Images يزور الناس قبور أقاربهم كما جرت العادة في اليوم الأول من عيد الفطر - المقبرة المتضررة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق

وأقيمت الصلاة في ساحة الجندي المجهول في دمشق، في منطقة كانت "ممنوعة عن الشعب" بحسب الناشط عمر مدنيه على منصة إكس.

في حين، أدى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، صلاة العيد في مصلى قصر الشعب في دمشق.

سلطنة عُمان

وفي سلطنة عُمان، تداول نشاط مقاطع فيديو لمظاهر الاحتفال بالعيد في الدولة الخليجية، إلى جانب أداء صلاتها، مع ارتدائهم الثوب التقليدي في البلاد.

ونشر الناشط عبد الله العدوي على منصة إكس، صوراً، قال إنها لـ "توزيع العيدية في حارة بيمان بولاية بهلاء، بعد صلاة الفجر مباشرة" في تقليد يعود لمئات السنين، وفق تعبيره.

ليبيا

انتشرت صور لمظاهر بدء عيد الفطر في ليبيا، حيث ارتدى المصلون الزي الليبي التقليدي وأدوا الصلاة في الجوامع والساحات العامة.

Getty Images حضور رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة صلاة عيد الفطر في طرابلس

فيما ارتدى الكثير من الشباب الليبي زياً تقليدياً خلال تجولهم في الساحات العامة بعد أدائهم الصلاة، كما تظهر الصورة التالية من مدينة بنغازي الساحلية الشرقية في ليبيا.

Getty Images يتجمع شباب ليبيون يرتدون الزي التقليدي على الساحل بعد صلاة عيد الفطر، في مدينة بنغازي الساحلية الشرقية

في حين حضرت صورة للعصيدة الليبية، وهو الطبق التقليدي في البلاد، على منصات التواصل الاجتماعي، إحدى المغردات نشرت صورة لطبقها الصباحي الذي قالت إنه "من أهم طقوس العيد في كل بيت ليبي".

العراق

في العراق، صحّح ديوان الوقف السني بياناً سابقاً صدر عن دار الإفتاء العراقية قال فيه إن الأحد أول أيام العيد، في حين تراجعت لاحقاً عن إعلانها هذا بعد بيان متأخر للديوان أكد أن الاثنين هو أول أيام العيد.

إثر ذلك، حدث اختلاف داخل البلاد ما دفع البعض للتمسك بأن الأحد أول أيام العيد.

وبقطع النظر عن الخلاف بشأن موعد بدء عيد الفطر في العراق، فقد استمرت مظاهر العيد التقليدية، وبينها زيارة المقابر.

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Getty Images يستقل أشخاص عربة لزيارة قبور أقاربهم في مدينة النجف في العراق

الجزائر

انتشرت صور من الجزائر لمظاهر العيد، وبينها الصلاة من داخل المساجد في البلاد.

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المغرب

توجه العديد من المغاربة صباح الاثنين وهم يرتدون زيهم التقليدي لأداء صلاة العيد في الجوامع والساحات.

Getty Images يتجمع المغاربة في مصلى منطقة كريمة لأداء صلاة عيد الفطر وتبادل التهاني في سلا، المغرب

Getty Images مسلمون يتوجهون لأداء صلاة عيد الفطر في الرباط

الأردن

وزّع أطفالٌ الحلوى وهم يرتدون لباس الصلاة، على مصلين. وردد مصلون تكبيرات العيد وفق فيديو بثته قناة المملكة الأردنية الرسمية.

واحتفلت دول عربية بينها السعودية وقطر إضافة إلى الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة - بأول أيام عيد الفطر الأحد.

Getty Images إلقاء خطبة صلاة عيد الفطر في استاد المدينة التعليمية في الدوحة