احتفى العديد من الدول العربية الاثنين 31 مارس/آذار بحلول عيد الفطر، في وقت أعلنت دول عربية أخرى يوم الأحد 30 مارس/آذار كأول يوم لهذا العيد بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوّال لديها.

وإثر ذلك، تباينت أيام احتفال سكان الدول العربية بقدوم عيد الفطر، كذلك اختلفت مشاهد الاحتفاء بالعيد من دولة لأخرى؛ بين من ارتدى الزي التقليدي لبلده خلال أداء صلاة العيد، وآخرين توجهوا للمقابر لزيارة أحبائهم، فيما انعكست بعض الأحداث السياسية أو الصراعات والحروب على مظاهر العيد في العديد من الدول.

لكن عدسات المصورين التقطت أبرز المشاهد خلال يومي الأحد والاثنين للحظات الاحتفاء بالعيد، فيما تفاعلت بعض المؤسسات الرسمية والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور لملابس وأطباق اشتهرت بها دولهم خلال هذه المناسبة.

الدول التي أعلنت الاثنين أول أيام عيد الفطر هي مصر وعُمان والأردن والعراق وسوريا وتونس وليبيا والجزائر والمغرب، وبدأت مع ذلك التقاليد المتبعة في هذه المناسبة.

عيد الفطر: مناسبة واحدة بطقوس وتقاليد متنوعة

مصر

في مصر، نظم آلاف المصريين احتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد انتهاء صلاة عيد الفطر ضد خطط تهجير الفلسطينيين من غزة.

وخرجت مظاهرات في العاصمة القاهرة عقب الصلاة "دعماً لقرارات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير"، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

لافتات مؤيدة للفلسطينيين بعد صلاة عيد الفطر في حديقة عامة خارج مسجد الصديق في القاهرة
Reuters
لافتات مؤيدة للفلسطينيين بعد صلاة عيد الفطر في حديقة عامة خارج مسجد الصديق في القاهرة
شخص يلوح بالعلم الفلسطيني أثناء مظاهرات في القاهرة رفضاً لتهجير الفلسطينيين
Reuters
شخص يلوح بالعلم الفلسطيني أثناء مظاهرات في القاهرة رفضاً لتهجير الفلسطينيين

ورغم أن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين طغت على بعض مشاهد اليوم الأول للعيد في مصر، إلا أن مظاهر الفرح التقليدية بقدوم هذه المناسبة استمرت، فانتشر بائعو ألعاب الأطفال في الشوارع، فيما التقط البعض الآخر صوراً تذكارية على شاطئ مدينة الإسكندرية.

رجل يعرض ألعاب للأطفال بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر في مصر
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نزهة على طول "كورنيش الإسكندرية" بعد أداء صلاة عيد الفطر
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سوريا

خرج الآلاف من السوريين لأداء صلاة العيد الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد، فيما احتشد الآلاف في الجوامع والساحات العامة التي حددتها وزارة الأوقاف في مختلف المدن السورية، وفق ما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

سوريون آخرون توجهوا في صباح اليوم الأول للعيد إلى زيارة قبور أقاربهم حيث جرت العادة في مثل هذا اليوم.

منظر عام لأشخاص يؤدون الصلاة في ساحة الجندي المجهول خلال أول عيد فطر بعد سقوط حكم الأسد في دمشق
Reuters
منظر عام لأشخاص يؤدون الصلاة في ساحة الجندي المجهول خلال أول عيد فطر بعد سقوط حكم الأسد في دمشق
يزور الناس قبور أقاربهم كما جرت العادة في اليوم الأول من عيد الفطر - المقبرة المتضررة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
Getty Images
يزور الناس قبور أقاربهم كما جرت العادة في اليوم الأول من عيد الفطر - المقبرة المتضررة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق

وأقيمت الصلاة في ساحة الجندي المجهول في دمشق، في منطقة كانت "ممنوعة عن الشعب" بحسب الناشط عمر مدنيه على منصة إكس.

في حين، أدى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، صلاة العيد في مصلى قصر الشعب في دمشق.

سلطنة عُمان

وفي سلطنة عُمان، تداول نشاط مقاطع فيديو لمظاهر الاحتفال بالعيد في الدولة الخليجية، إلى جانب أداء صلاتها، مع ارتدائهم الثوب التقليدي في البلاد.

ونشر الناشط عبد الله العدوي على منصة إكس، صوراً، قال إنها لـ "توزيع العيدية في حارة بيمان بولاية بهلاء، بعد صلاة الفجر مباشرة" في تقليد يعود لمئات السنين، وفق تعبيره.

ليبيا

انتشرت صور لمظاهر بدء عيد الفطر في ليبيا، حيث ارتدى المصلون الزي الليبي التقليدي وأدوا الصلاة في الجوامع والساحات العامة.

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يجلس بجوار طفل أثناء حضوره صلاة عيد الفطر في ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس
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حضور رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة صلاة عيد الفطر في طرابلس

فيما ارتدى الكثير من الشباب الليبي زياً تقليدياً خلال تجولهم في الساحات العامة بعد أدائهم الصلاة، كما تظهر الصورة التالية من مدينة بنغازي الساحلية الشرقية في ليبيا.

يتجمع شباب ليبيون يرتدون الزي التقليدي على الساحل بعد صلاة عيد الفطر، في مدينة بنغازي الساحلية الشرقية
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يتجمع شباب ليبيون يرتدون الزي التقليدي على الساحل بعد صلاة عيد الفطر، في مدينة بنغازي الساحلية الشرقية

في حين حضرت صورة للعصيدة الليبية، وهو الطبق التقليدي في البلاد، على منصات التواصل الاجتماعي، إحدى المغردات نشرت صورة لطبقها الصباحي الذي قالت إنه "من أهم طقوس العيد في كل بيت ليبي".

العراق

في العراق، صحّح ديوان الوقف السني بياناً سابقاً صدر عن دار الإفتاء العراقية قال فيه إن الأحد أول أيام العيد، في حين تراجعت لاحقاً عن إعلانها هذا بعد بيان متأخر للديوان أكد أن الاثنين هو أول أيام العيد.

إثر ذلك، حدث اختلاف داخل البلاد ما دفع البعض للتمسك بأن الأحد أول أيام العيد.

وبقطع النظر عن الخلاف بشأن موعد بدء عيد الفطر في العراق، فقد استمرت مظاهر العيد التقليدية، وبينها زيارة المقابر.

اختلاف موعد أول أيام عيد الفطر يشعل جدلاً رقمياً، فكيف تفاعل معه العرب؟

امرأة تزور قبور أقاربها في أول أيام عيد الفطر في مدينة النجف في العراق
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يستقل أشخاص عربة لزيارة قبور أقاربهم في مدينة النجف في العراق
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يستقل أشخاص عربة لزيارة قبور أقاربهم في مدينة النجف في العراق

الجزائر

انتشرت صور من الجزائر لمظاهر العيد، وبينها الصلاة من داخل المساجد في البلاد.

تجمع داخل مسجد لأداء صلاة عيد الفطر في الجزائر العاصمة
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المغرب

توجه العديد من المغاربة صباح الاثنين وهم يرتدون زيهم التقليدي لأداء صلاة العيد في الجوامع والساحات.

يتجمع المغاربة في مصلى منطقة كريمة لأداء صلاة عيد الفطر وتبادل التهاني في سلا، المغرب
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يتجمع المغاربة في مصلى منطقة كريمة لأداء صلاة عيد الفطر وتبادل التهاني في سلا، المغرب
مسلمون يتوجهون لأداء صلاة عيد الفطر في الرباط
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مسلمون يتوجهون لأداء صلاة عيد الفطر في الرباط

الأردن

وزّع أطفالٌ الحلوى وهم يرتدون لباس الصلاة، على مصلين. وردد مصلون تكبيرات العيد وفق فيديو بثته قناة المملكة الأردنية الرسمية.

واحتفلت دول عربية بينها السعودية وقطر إضافة إلى الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة - بأول أيام عيد الفطر الأحد.

إلقاء خطبة صلاة عيد الفطر في استاد المدينة التعليمية في الدوحة
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إلقاء خطبة صلاة عيد الفطر في استاد المدينة التعليمية في الدوحة
فلسطينيون يؤدون في خان يونس في جنوب قطاع غزة صلاة عيد الفطر
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فلسطينيون يؤدون - على أنقاض مسجد - صلاة عيد الفطر في خان يونس في جنوب قطاع غزة