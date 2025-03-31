إيلاف من لندن: مُنعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بتهمة الاختلاس. وصرح محاميها رودولف بوسلو، بأنها ستستأنف قرار المحكمة.

ويمنع قرار المحكمة، لوبان من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٧ ما لم تنجح في استئناف الحكم.

وأُدينت زعيمة حزب التجمع الوطني في قضية اختلاس، وحُكم عليها بالسجن أربع سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تقضي أي عقوبة سجن.

وجلست لوبان في الصف الأمامي في المحكمة في باريس، ولم تُبدِ أي رد فعل فوري أثناء تلاوة رئيس القضاة للحكم.

دعم العمة

وعلى صلة، ردّت ماريون ماريشال، ابنة أخت مارين لوبان وعضوة البرلمان الأوروبي، على قرار المحكمة الفرنسية عصر اليوم.

وقالت: "مارين لوبان قادت معسكرنا نحو النصر. هذا هو الشيء الوحيد الذي تُدان به، ولهذا السبب أُدينت". وأضافت: "لا ينبغي لأحد من اليمين أن يتظاهر بالرضا عن هذا القرار.

وتابعت: أُؤيد مارين لوبان أكثر من أي وقت مضى في هذه اللحظة".

يذكر أن ماريشال عضوة في البرلمان منذ عام ٢٠١٢، وأصبحت العام الماضي رئيسة الحزب السياسي اليميني المتطرف الفرنسي "الهوية-الحرية".

وهي أيضًا عضو في مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في البرلمان الأوروبي.