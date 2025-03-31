



إيلاف من لندن: أعلنت خمس نساء عملن سابقًا لدى الملياردير الراحل محمد الفايد، أنهن يعتزمن رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن أضرار شخصية نتيجة ما وصفنه بأنه "إساءة جنسية خطيرة ومضايقات وسوء معاملة".

وبحسب بيان صادر عن شركة المحاماة البريطانية "لي داي"، فإن النساء كن يعملن جليسات أطفال ومضيفات في الطائرات الخاصة التابعة للفايد أو لعائلته، بين عامي 1995 و2012.

رسالة قانونية قبل رفع الدعوى

أكدت شركة "لي داي" أنها أرسلت رسالة قانونية قبل رفع الدعوى إلى محامي تركة الفايد، نيابة عن النساء الخمس، تمهيدًا لبدء الإجراءات الرسمية أمام القضاء البريطاني.

"اتخذنا هذه الخطوة نيابة عن موكلاتنا اللواتي تعرضن للإساءة من قبل الفايد أثناء عملهن لديه أو في أعماله الأخرى خارج هارودز"

— المحامي ريتشارد ميران

تعدٍ يتجاوز جدران هارودز

أشار المحامي ميران إلى أن التغطية الإعلامية غالبًا ما ركزت على سلوك الفايد داخل هارودز، المتجر اللندني الشهير الذي امتلكه سابقًا، إلا أن الإساءة، بحسب قوله، "امتدت إلى بيئات أخرى يعمل فيها أفراد ليس لهم أي علاقة مباشرة بالمتجر".

"عملاؤنا تم توظيفهم في وظائف مهنية وكان ينبغي أن يحظوا ببيئة عمل آمنة، لكنهم تعرضوا بدلاً من ذلك لإساءة جنسية ومضايقات واضحة"

قضية تتسع وتحقيقات مستمرة

أوضح مكتب "لي داي" أنه يمثل حاليًا 27 شخصًا في دعاوى متصلة بإساءات جنسية مزعومة ارتكبها محمد الفايد وشقيقه صلاح الفايد، في سياقات مهنية مختلفة.

في موازاة ذلك، تواصل شرطة العاصمة لندن مراجعة 21 ادعاء قُدمت قبل وفاة الفايد في عام 2023، وتم إحالة حالتين منها إلى مكتب شؤون الشرطة المستقلة في نوفمبر الماضي.