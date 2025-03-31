إيلاف من لندن: استضاف رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، اليوم الاثنين، صناع مسلسل "المراهقة Adolescence" الشهير على (نتفليكس)، وأخبرهم أنه "لم يجد المشاهدة سهلة".

وقال السير كير ستارمر إنه لا يوجد "حل بسيط" لمنع تطرف الشباب على الإنترنت، واصفًا كراهية النساء بأنها "قضية ثقافية".

وناقش رئيس الوزراء مع صناع المسلسل وهما الكاتب المشارك جاك ثورن والمنتجة جو جونسون، كيفية منع الشباب من الانجرار إلى "دوامة من الكراهية وكراهية النساء".

وشكر ستارمر صناع المسلسل على الحوار الذي بدأوه، وقال إنه وزوجته شاهدا المسلسل مع ابنته البالغة من العمر 14 عامًا وابنه البالغ من العمر 16 عامًا، وإنه "بصفتي أبًا، لم أجد المشاهدة سهلة".

وأضاف السير كير أن المسلسل المكون من أربعة أجزاء يطرح تساؤلات حول كيفية حماية الشباب من التكنولوجيا.

خطر أكبر

وقال رئيس الوزراء إنه كان يُعتقد سابقًا أنهم أكثر عرضة للخطر خارج منازلهم، لكن هذا الاعتقاد الآن "يتجاوزه خطر أكبر، وهو ما يحدث في المنزل، وما يحدث في غرفة النوم، وفي الأماكن التي يقضون فيها أوقاتهم بمفردهم".

وأشار إلى حالات واقعية مثل حالة (كايل كليفورد)، قاتل القوس والنشاب الذي شاهد محتوىً معاديًا للنساء قبل أن يقتل صديقته السابقة ووالدتها وشقيقتها.

وأضاف السير كير أن هذا النوع من العنف ضد المرأة "ليس جديدًا"، لكن "مرحلة المراهقة" تُظهر أنه اتخذ "خصائص مختلفة". مؤكدا على أنه "لا يوجد حل بسيط".

جاء الاجتماع في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن نتفليكس أتاحت مشاهدة المسلسل مجانًا في جميع المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد لمساعدة التلاميذ على فهم "تأثير كراهية النساء، ومخاطر التطرف عبر الإنترنت، وأهمية العلاقات الصحية".

وقال رئيس الوزراء إنه "لا يوجد حل بسيط" أو "أداة سياسية يمكن اتخاذها"، واصفًا كراهية النساء بأنها "قضية ثقافية تقريبًا".

وأضاف أن الهدف من المائدة المستديرة هو مناقشة "ما يمكننا فعله كمجتمع لوقف ومنع انزلاق الشباب إلى دوامة الكراهية وكراهية النساء هذه".

اجتماع رائع

وفي حديثه بعد المائدة المستديرة، قال الكاتب جاك ثورن لمراسلة سكاي نيوز للفنون والترفيه، كاتي سبنسر، إنه كان "اجتماعًا رائعًا"، حضره أيضًا شباب وجمعيات خيرية وممثلون عن نتفليكس.

وقال: "يجب أن يكون هناك المزيد من الحوار مع أشخاص أذكى مني، فهذا هو الحل الأمثل لهذه المشكلة". وتابع: "الأمر يتعلق باستثمار المال، وإجراء الحوارات، وتهيئة بيئة أكثر أمانًا لشبابنا."

يذكر أن المراهقة تصدرت قائمة المواضيع الأكثر تداولًا وسط تزايد القلق بشأن المحتوى العنيف والجنسي المُقدّم للمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوات الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا.

وواجهت الحكومة البريطانية، دعوات من أعضاء البرلمان لاتخاذ إجراءات جذرية، مثل رفع سن الرشد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من 13 إلى 16 عامًا، وهو أمرٌ أيّده كاتب المسلسل جاك ثورن سابقًا.