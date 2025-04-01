إيلاف من واشنطن: تنفيذاً لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طلب من إسرائيل التخلي عن ضرب الحوثيين، لكي تقوم الولايات المتحدة "منفردة" بالمهمة، واصلت الولايات المتحدة تنفيذ ضرباتها ضد الحوثيين في شمال اليمن، حيث تم تنفيذ 15 ضربة الاثنين.

وفي المقابل أعلن المتحدث باسم الحوثيين أن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 في أجواء محافظة مأرب بصاروخ محلي الصنع.

ومن جانبها أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قتلت خبير صواريخ حوثي كبير لكن التساؤلات لا تزال قائمة، وقال البيت الأبيض إن الضربات الأميركية في اليمن في وقت سابق من هذا الشهر قتلت خبير الصواريخ الحوثي البارز، لكن الجيش الأميركي رفض حتى الآن تأكيد الوفاة، وفقاً لما نشرته "جيروزاليم بوست" نقلاً عن مصادر أميركية.

ردًا على طلب تأكيد مقتل خبير الصواريخ الحوثي البارز في غارة أميركية، أحال البيت الأبيض وكالة رويترز للتأكد من دقة الخبر إلى الجيش الأمريكي. ورفض الجيش الأميركي طلبات متكررة، على مدار أسبوع، لتأكيد مقتله أو الكشف عن اسم القتيل.

وقال مستشار الأمن القومي مايك والتز، في تصريحات عامة لشبكة "سي بي إس" الإخبارية في نهاية الأسبوع الذي أعقب ضربات 15 آذار (مارس)، إن الموجة الأولى قتلت "رأسهم الصاروخي".

كما تحدث والتز عن عملية القتل في محادثة نصية سرية، كشف عنها موقع "ذا أتلانتيك" الأسبوع الماضي، قائلاً: "الهدف الأول - كبير مسؤولي الصواريخ لديهم - كان لدينا هوية مؤكدة له وهو يدخل إلى مبنى، وقد انهار المبنى الآن".

وقال مسؤولون أميركيون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لرويترز إنهم لا علم لهم بأي تأكيد مستقل من الجيش الأميركي لمقتل مثل هذا الشخص.

من غير المعتاد أن يمتنع البنتاغون عن تأكيد إعلان البيت الأبيض بشأن عملية عسكرية. عادةً ما يكشف الجيش علنًا عن تفاصيل الأهداف عالية القيمة في غضون أيام من نجاح المهمة.

وبحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، فإن عبد الخالق بدر الدين الحوثي هو "القائد الفعلي لقوات الصواريخ الاستراتيجية".

وقد قام محمد الباشا، الذي تقوم شركته الاستشارية "باشا ريبورت" بالبحث في المعلومات المفتوحة المصدر عن اليمن، بإحصاء تقارير الحوثيين التي تفيد بمقتل أكثر من 40 مقاتلاً حوثياً في غارات جوية في شهر آذار (مارس).

وقال إنه لم يتم التعرف حتى الآن على أي شخص رفيع المستوى مثل عبد الخالق بدر الدين الحوثي، كما أنه لا علم له بأي حالة وفاة تم الإعلان عنها على التلفزيون الحوثي لشخص قد يتطابق ملفه الشخصي مع الشخص الذي ذكره والتز.

ومع ذلك، قال الحوثيون إنهم لا يحددون هوية قتلاهم دائمًا على الفور، وحذر من أن قادة القوة الصاروخية يعتبرون "سريين". وقال مايكل نايتس، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن من يشير إليه والتز سيكون متخصصا في الصواريخ تلقى تدريبا في إيران "وسيتولى السيطرة العملية على هذا النظام".

"إذا كانوا يعتقدون أنهم حصلوا على هذا الرجل، فمن المحتمل أنهم حصلوا عليه بالفعل"، قال نايتس.

لم يذكر الفريق أول أليكسوس غرينكويش، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، في القوات الجوية الأمريكية، أي صاروخ في تصريحاته العلنية حول الضربات التي وقعت في 17 آذار (مارس). ومع ذلك، قال إن منشأة للطائرات المسيرة "تعرضت للقصف، وعلى متنها عدد من القادة الرئيسيين".

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم الاثنين، قال الرئيس دونالد ترامب إن الحوثيين "هُزموا" بسبب الضربات الأميركية. وكتب :"الكثير من قادتهم لم يعودوا بيننا"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتهدف الضربات، التي تعد أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه إلى إجبار الحوثيين المتحالفين مع إيران على التخلي عن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية الأميركية.

ونفذت الحركة أكثر من 100 هجوم على السفن منذ بدء حرب إسرائيل مع حماس في أواخر عام 2023، قائلة إنها تعمل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة. وقد أدت الهجمات إلى تعطيل التجارة العالمية ودفعت الجيش الأميركي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ.

ويبلغ عدد مقاتلي ميليشيا الحوثي تحت قيادة عبد الملك الحوثي عشرات الآلاف، وقد حصلوا على ترسانة متطورة من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية. وقال زعماء الحوثيين إنهم سيصعدون الهجمات ردا على الحملة الأميركية.

قال نايتس إن الضربات الأمريكية أشد بكثير من تلك التي نُفذت في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. ومع ذلك، تساءل عما إذا كانت جماعة عانت لسنوات من حرب ضد تحالف تقوده السعودية ستستسلم. وقال نايتس "إنهم يتحملون الألم إلى حد كبير، لذا فهم أسوأ الأشخاص الذين يمكن محاولة إكراههم علناً".

"ربما نسعى إلى تحقيق شيء بعيد المنال من خلال محاولة جعل الحوثيين خاضعين بالفعل".