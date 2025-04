إيلاف من نايبيداو (ميانمار): في واحدة من معجزات الزلازل التي تظل عالقة بالأذهان، انتشل رجال إنقاذ (صينيون) في مدينة ماندالاي، المنكوبة بالزلزال في ميانمار، امرأة حاملا بأعجوبة من تحت الأنقاض بعد ثلاثة أيام من الكارثة، وتحديداً بعد 60 ساعة كاملة تحت الأنقاض.

وجرت عملية الإنقاذ مع بزوغ الفجر في ميانمار، حيث واصل رجال الطوارئ المرهقون العمل طوال الليل بحثًا عن أي مؤشرات على الحياة داخل أنقاض مبنى منهار.

Chinese rescuers pulled out a pregnant survivor in quake-hit Myanmar city Mandalay on Monday morning. #GLOBALink pic.twitter.com/kKxH9pKB6x