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واشنطن: حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد، وذلك مع اقتراب مهلة 18 تشرين الأول/أكتوبر النهائية.

وقالت يلين على "سي إن بي سي"، "أتوقّع تمامًا أن يؤدّي ذلك إلى ركود"، في تعليقها عمّا قد يصبح تخلّفًا غير مسبوق للولايات المتحدة عن سداد ديونها في وقت تدور سجالات بين المشرّعين على رفع سقف الدين.

وسبق أن حذّرت يلين من أنّ الولايات المتحدة قد لا تملك ما يكفي من الأموال للإيفاء بالتزاماتها للمقرضين ما لم يخفّف الكونغرس القيود على سقف الدين القانوني.

وسبق أن قام الكونغرس بذلك عشرات المرّات على مدى عقود منذ حدّد سقف الدين، ويكون التصويت عادة باتفاق الحزبين ويمرّ بسلاسة.

الجمهوريون يرفضون التصويت

لكنّ الجمهوريين يرفضون هذا العام التصويت على إلغاء سقف الدين ويتعهّدون منع الديموقراطيين من تمريره بتصويت بغالبية ضئيلة على أساس حزبي.

وبدلًا من ذلك، يضغط الجمهوريون في مجلس الشيوخ على الديموقراطيين لاستخدام مناورة معقّدة يطلق عليها مصالحة ليتحمّلوا المسؤولية وحدهم عن زيادة الديون. بدورهم، يرفض الديموقراطيون ذلك متّهمين الجمهوريين بالتعامل مع وضع البلاد المالي كرهينة.

ووصف الرئيس جو بايدن الجمهوريين الإثنين بأنّهم "متهوّرون وخطيرون" لرفضهم رفع سقف الدين.