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كورو (فرنسا): وضع الصاروخ "أريان 5" بنجاح التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في المسار نحو مداره النهائي الذي سيبلغه في غضون شهر، على ما أعلن مدير عمليات الإطلاق في مركز الفضاء في غويانا الفرنسية.

وقال جان لوك بواييه من القاعة الداخلية في مركز التحكم التابع للقاعدة الفضائية في كورو "انفصل التلسكوب ويب بنجاح، إلى الأمام ويب".

وانفصلت الطبقة العليا من الصاروخ "أريان" بعد 27 دقيقة من إطلاق التلسكوب الذي سيحتاج ما يقرب من شهر للوصول إلى الموقع الخاص به على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.

وقد انطلق الصاروخ في سماء كورو في الموعد المحدّد حاملاً أداة المراقبة الكونية الأكثر تطوراً في تاريخ استكشاف الفضاء.

اللحظة البالغة الأهمية

وحلّق التلسكوب المطوّر من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مع نظيرتيها الأوروبية والكندية، فوق المحيط الأطلسي ثم أفريقيا حتى انفصاله نهائيًّا على علو 1400 كيلومتر وبسرعة تفوق 34 ألف كيلومتر في الساعة.

وبيّنت كاميرا موضوعة في الطبقة العلوية للصاروخ هذا الإنفصال وخصوصاً نشر الألواح الشمسية الخاصة بالتلسكوب بعد بضع ثوان.

وأثارت صور هذه اللحظة البالغة الأهمية، خصوصاً لحسن عمل أدوات التلسكوب، سيلاً من التصفيق في مركز "جوبيتر"، بالقوة عينها للتصفيق الذي علا عند انفصال الطبقة العليا من الصاروخ بنجاح.

وبات التحكّم بالتلسكوب جيمس ويب بين يدي وكالة ناسا من مركز "تلسكوب ساينس إنستيتيوت" في مدينة بالتيمور الأميركية.

وسيشرف المركز على العمليات الدقيقة الخاصة بوضع التلسكوب في موقعه المحدّد، قبل وصوله إلى نقطة "لاغرانج 2" على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض. أما مهمة الاستكشاف العلمي للكون فستبدأ في خلال ستة أشهر.