لندن: يعاني حوالي 1.28 مليار شخص بالغ حول العالم تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما من ارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم عادة ما يكون أكثر وضوحا لدى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما فما فوق، إلا أن الدراسات الحديثة تظهر أن معدلات ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين الأصغر سنا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 44 عاما آخذة في الارتفاع.

يتعرض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لخطر متزايد للعديد من الأمراض والحالات الطبية، بما في ذلك السكتة الدماغية، والنوبات القلبية، وفشل القلب، ومشاكل الكلى، ومشاكل الرؤية، والخرف.

ووفقاً لموقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني وجدت دراسة جديدة نشرت مؤخرا في "Hypertension Research" أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بالخرف بين من هم في منتصف العمر.

تحليل بيانات 1279 شخصا

أعلى خطر الإصابة بالخرف مرتبط بارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر

وفقاً لهذه الدراسة، فقد قام الباحثون بتحليل بيانات 1279 شخصا من الأرجنتين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تتراوح أعمارهم بين 21 و95 عاما.

تم أخذ جميع البيانات من دراسة القلب والدماغ في الأرجنتين، بما في ذلك معلومات ضغط الدم والضعف الإدراكي.

ثم حدد العلماء درجة خطر الإصابة بالخرف (عوامل الخطر القلبية الوعائية، والشيخوخة، وحدوث الخرف) لكل مشارك في الدراسة.

حيث يتم تسجيل عوامل في المعلومات المتعلقة بضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسمنة والنشاط البدني والعمر والمستوى التعليمي.

28 % لديهم خطر الإصابة بالخرف

وأظهر التحليل أن 28% من الأشخاص في الفئة العمرية المتوسطة، الذين تتراوح أعمارهم بين 47 و53 عاما لديهم خطر متزايد للإصابة بالخرف.

"إن عوامل الخطر لها التأثير الأكبر في منتصف العمر،"، هذا ما يقوله أوغوستو فيكاريو، بروفيسور القلب ورئيس وحدة القلب والدماغ في قسم أمراض القلب السريرية في معهد القلب والأوعية الدموية في بوينس آيرس، بالأرجنتين.

ويضيف :"في حالة ارتفاع ضغط الدم، تبين أن ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر يزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، ولكن عندما يبدأ ارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق، يتناقص هذا الخطر. ويحدث هذا لأن مرض الأوعية الدموية في الدماغ بطيء التطور ويتطلب أكثر من 10 أو 15 سنة ليتم التعبير عنه سريريا على أنه حالة مرضية"

ووجد العلماء أيضا أن ما يقرب من 40% من جميع المشاركين في الدراسة، بغض النظر عن العمر، لديهم خطر متزايد للإصابة بالخرف.

ونصح فيكاريو الأطباء بضرورة تضمين الدماغ في التقييم السريري لمرضى ارتفاع ضغط الدم من أجل تصنيف المخاطر القلبية الوعائية والدماغية بشكل مناسب.

لماذا يرتبط ارتفاع ضغط الدم بالخرف؟

يقول فيكاريو إنه على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر معروف للإصابة بالخرف، إلا أن هذا الارتباط يتطلب مزيدا من الدراسة.

ويتابع :"الدماغ هو أحد الأعضاء الثلاثة المستهدفة لارتفاع ضغط الدم، جنبا إلى جنب مع الكلى والقلب، ومع ذلك، يتم تجاوز تقييمه في الممارسة السريرية، والتقييم الطبي الروتيني".

وأضاف :"أظهرت تحقيقاتنا، بحسب المنشورات العالمية، أن 30% من مرضى ارتفاع ضغط الدم يعانون من تلف في الدماغ دون تلف في الكلى أو القلب. لذا فإن دماغ مرضى ارتفاع ضغط الدم هو الجزء الأكثر عرضة للخطر".



