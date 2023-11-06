يُصنَّف ارتفاع ضغط الدم المفاجئ ضمن الأمراض المزمنة. وهو يعتبَر حالة خطرة قد تتسبب بتضييق الأوعية الدموية المغذية للدماغ وتقليل التروية، وتحتاج إلى التدخل بالإسعافات الأولية العاجلة.

في التالي إرشادات مفيدة للسيطرة على ضغط الدم.

الإجراءات المنزلية

- أولاً يجب إجلاس المريض بشكلٍ مريح.

- يجب التأكد من فحص الضغط بقراءة دقيقة.

- ساعدوا المريض على التنفس بعمق وهدوء.

- يجب تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المختص.

- قد يفيد فنجان شاي من الأعشاب المهدئة للأعصاب كالبابونج او اليانسون، مع ضرورة تجنّب الشاي الأسود أو القهوة لدورهما في رفع ضغط الدم.

- يمكن تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة، كونها فعالة في إفراز الإندروفين الذي يعزز الشعور بالاسترخاء والهدوء.

- عند التأكد من ارتفاع الضغط، يجب الاتصال بالإسعاف والطوارئ

نظام غذائي ورياضي

- ينصح الأطباء بالابتعاد عن التوتر

- إنقاص الوزن الزائد، والانتظام على حمية غذائية متوازنة وصحية وزيادة عنصر البوتاسيوم في الطعام.

- يقول الاختصاصيون أنه مقابل خسارة كل كيلوغرام من الوزن ينخفض الضغط درجة واحدة.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبمعدل 150 دقيقة في الأسبوع أو ما يعادل 30 دقيقة في اليوم.

- يشدد الأطباء على ضرورة خفض نسبة الصوديوم التي يستهلكها المريض وهذا يتطلب تخفيف كمية الملح في الطعام، وتجنب الوجبات الجاهزة، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- يجب الإقلاع عن التدخين وكل مصادر التبغ والنيكوتين.

- يجب متابعة الحالة مع الطبيب المختص منعًا لتفاقم الحالة