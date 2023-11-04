ناشد مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، صبحي سكيك، في مؤتمر صحفي، العالم بعدم ترك مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى عن الخدمة.

وتوقف مستشفى "الصداقة" الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة، عن العمل، بسبب نفاد الوقود، ما يهدد حياة 70 مريضا داخله

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان "إن مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة توقف عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال أمس وأول أمس، ونفاذ الوقود فيه بشكل كامل"، وأضافت أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل في القطاع إلى 16 من أصل 35."

وأضافت في البيان إن "حياة 70 مريضا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير. ويبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو ألفي مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير من السكان".

وقالت وزارة الصحة في القطاع، الأربعاء، إن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 8796 فلسطينيا، من بينهم 3648 طفلا، و2290 امرأة منذ بدء الحرب.