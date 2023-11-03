القدس: نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، بتعرض عدة مرافق طبية في قطاع غزة للقصف، ودعت جميع الأطراف لحمايتها واحترام عملها، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وقالت اللجنة على منصة "إكس": "نشعر بالحزن الشديد ونحن نرى المرافق الطبية في غزة تتعرض للخطر. نوجه نداء عاجلاً لاحترام هذه المرافق وحمايتها".

كانت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء قد نقلت عن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، قوله إن 60 فلسطينياً على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي على بوابة المجمع الواقع غرب مدينة غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة جوية على شارع الرشيد في الجانب الغربي من غزة، مستهدفة مجموعة من سيارات الإسعاف العائدة من مهمة لنقل الجرحى إلى معبر رفح.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مدير المجمع قوله، إن هناك قتلى بين الطواقم الطبية نتيجة القصف.