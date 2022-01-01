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لندن: سجّلت المملكة المتحدة السبت الحرارة الأعلى على الإطلاق في يوم أول من العام، بحيث وصلت درجة الحرارة في العاصمة لندن إلى 16,2 مئوية، بحسب ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية (ميت أوفيس).

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية عبر تويتر أنه تمّ تسجيل 16,2 درجة مئوية في سانت جيمس بارك في وسط لندن.

وسُجّل الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة يوم رأس السنة في 1916 حين بلغت 15,6 مئوية في كورنوول.

وعزت الأرصاد البريطانية تسجيل هذه الحرارة القياسية إلى "رياح شبه استوائية دافئة من جزر الأزور".

غير أنها لفتت إلى أن الوضع لن يستمرّ على هذا النحو، مع وصول "رياح باردة من القطب الشمالي" خلال الأسبوع، "متسببةً بصقيع ليلا وبثلوج في بعض المناطق بحلول الثلاثاء".

أجواء حذرة

الى ذلك، سجلت المملكة المتحدة الجمعة أعلى درجة حرارة في ليلة رأس السنة مع 15,8 مئوية نهارًا في سومرست (جنوب غرب انكلترا) وما يصل إلى 16,5 درجة مساءً في بالا في شمال ويلز.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى العام 2011 حين بلغت الحرارة 14,8 درجة مئوية في مدينة كولوين باي الساحلية في ويلز.

وأوضح مايك كندون من مركز المعلومات المناخية الوطنية في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، في بيان الخميس أن المملكة المتحدة شهدت هذا العام "مستويات من الحر والجفاف أعلى بقليل من المعدل إجمالا، مع اختلافات في مختلف أنحاء البلاد، خصوصا على صعيد كمية المتساقطات".

ورغم الطقس المعتدل، أُقيمت احتفالات رأس السنة في بريطانيا وسط أجواء حذرة بمواجهة الازدياد الكبير في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

في القارة الأوروبية أيضًا، سُجلت درجات حرارة معتدلة في الأيام الأخيرة، كما هي الحال في فرنسا حيث الأحوال الجوية هي "الأكثر اعتدالًا على الإطلاق منذ العام 1947"، بحسب الأرصاد الجوية الفرنسية.