نيروبي: أثارت سلسلة مطاعم "KFC" الأميركية للوجبات السريعة غضباً عبر موقع التواصل في كينيا، بعد نقص في كمية البطاطا المقلية التي تقدّمها، حتى أنّ عدداً من روّاد الانترنت دعا عبر تويتر إلى مقاطعة هذه المطاعم لعدم اعتمادها على البطاطا المُنتجة محلياً.

KFC has suffered a shortage of potatoes at its outlets in Kenya following delays in delivery from its overseas suppliers, forcing it to offer customers alternative food items in place of French fries. Wapi watu ya kinangofu' #KFC pic.twitter.com/4zNFnJrbxI

وقالت "KFC" في صفحتها عبر "تويتر" هذا الأسبوع "أنتم تحبون كثيراً البطاطا المقلية التي نقدّمها، لكن للأسف نفد مخزوننا منها!"، مقترحةً بدائل متنوّعة من الأطعمة على زبائنها.

وأوضح الرئيس المحلي لـ"KFC" جاك ثيونيسن أنّ سلسلة المطاعم كانت ضحية لخلل في الشحن العالمي سببته جائحة كوفيد-19.

وقال لموقع "بيزنس دايلي" المحلّي "يتعلّق الأمر بتأخير في خطوط الشحن بسبب الوضع الناجم عن كوفيد-19".

غضبٌ على "تويتر"

وأشار إلى أنّ "KFC" تأمل في حل مشكلة النقص مع توقّع وصول سفينة محمّلة بالبطاطا هذا الأسبوع. لكن الاعتراف بأنّ السلسلة لا تستعين بإنتاج مزارعين محليين في أطباقها أثار موجة غضب في تويتر.

وأوضح ثيونيسن أنّ على مزوّدي "KFC" جميعهم أن يخضعوا لإجراءات عالمية لا يمكن تجاوزها حتى في حالات النقص الشديدة بهدف ضمان جودة منتجاتهم.

ومع دخول المزارعين الكينيين موسم حصاد البطاطا، في بلد يُزرع فيه 60 نوعاً مختلفاً، وفي خضم فائض بالإنتاج، انتشر هاشتاغ #BoycottKFC عبر تويتر.

Food for thought, does it mean #KFC is the only market for Kenya potato?



Do we even know how much potatoes we produce?



KFC serves its niche.



If KFC readily accepted to take potatoes does this solve our market problems?

This is not just about KFC. We can do better than this.🤔 pic.twitter.com/hDVOFYd8Y5