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إيلاف من بيروت: واصلت العملة المشفرة بتكوين بانخفاض سعرها إلى نحو 41 ألف دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.5 بالمئة لتصل إلى 41598.86 دولارا، وانخفاضاً بنسبة 40% مقارنةً بمستواها القياسي الذي وصل إلى نحو 69 ألف دولار في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وتؤثر أسعار بتكوين على بقية أسعار العملات الرقمية المشفرة التي غالباً ما ترتفع وتنخفض تبعاً لمستوى أسعارها.

وبموازاة ذلك، انخفضت قيمة ثاني أكبر عملة مشفرة "إيثريوم" بنسبة تصل إلى 8.3% مسجلة أقل من 3200 دولار. وهو أدنى مستوى لها منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي البحث عن مسببات هذا الإنخفاض، فإن سعر هذه العملات المشفرة يتأثر بالأسواق العالمية والأجواء السياسية كغيرها من العملات. وكان لأزمة كازاخستان التي دخلت بحالة من الفوضى هذا الأسبوع تأثيراً كبيراً على سعر بيتكوين. وذلك بسبب إغلاق الإنترنت في ثاني أكبر مركز لتعدين البيتكوين في العالم. ما أثر على الأشخاص العاملين في قطاع تعدين هذه العملة، التي تفتقد لوجود مقر مستقر ودائم لتعدينها.