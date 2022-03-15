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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حظر تصدير المواد الغذائية الأساسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتشمل السلع السكر والزيت والمعكرونة والسميد ومشتقات القمح.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس وصف بيع سلع لا تنتجها الدولة محليا بـ "التخريب الاقتصادي".

وقالت الوكالة إن قرار الرئيس يحظر أيضا استيراد منتجات اللحوم المجمدة.

وجاء إعلان الرئيس تبون بعد الاستماع إلى عرض قدمه وزيرا التجارة والزراعة حول توافر المواد الغذائية الأساسية.

ولم يذكر أي سبب للحظر لكنه يأتي وسط مخاوف من ارتفاع حاد في الأسعار العالمية للأغذية الأساسية مثل القمح بسبب الصراع في أوكرانيا التي تعد من أكبر المصدرين في العالم.

وتستورد الجزائر معظم موادها الغذائية. وكانت هناك احتجاجات في الماضي على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد.

وكانت مصر قد حظرت الأسبوع الماضي تصدير القمح والطحين والمعكرونة والبقول لمدة ثلاثة أشهر. وهي من أكبر مستوردي القمح الأوكراني.

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كما أعلنت وزارة التموين المصرية الأحد أن البلاد ستستلم إجمالي 189 ألف طن من القمح المتعاقد عليه سابقًا في الأيام المقبلة بعد شحنه من روسيا ورومانيا وأوكرانيا.وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين ، في بيان ، إن مصر تلقت 63 ألف طن من القمح الفرنسي في 8 مارس ، وكمية مماثلة من القمح الروماني في 5 مارس.وأوضح مسؤولون مصريون أنهم يعملون لتأمين شحنات محجوزة من القمح من البحر الأسود وشرائها من مصادر أخرى وسط حالة عدم اليقين بشأن شحنات البحر الأسود.