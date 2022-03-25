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برلين: أعلنت ألمانيا الجمعة أنها ستخفض اعتمادها على موارد الطاقة الروسية بشكل حادّ وسريع باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف وعن واردات النفط بحلول نهاية العام.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان "من المفترض أن تكون واردات النفط الروسي إلى ألمانيا انخفضت إلى النصف بحلول منتصف العام ونهدف إلى تحقيق استقلال شبه تام في نهاية العام" مضيفة أنه "بحلول الخريف، قد نصبح مستقلين بصورة عامة عن الفحم الروسي". أما بالنسبة إلى الغاز فبإمكان ألمانيا أن تكون "مستقلة إلى حد بعيد... بحلول منتصف 2024".