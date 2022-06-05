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سان فرانسيسكو: حصلت شركة "كروز" المتخصصة في مركبات القيادة الذاتية التابعة لمجموعة "جنرال موتورز"، على تصريح من وكالة في كاليفورنيا لتسيير خدمات النقل التجاري للركاب عبر مركبات الأجرة الآلية الخاصة بها في سان فرانسيسكو، في سابقة من نوعها في المدينة.

ومنحت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا إثر تصويت أجري أخيرا، "كروز" ترخيصا لتقديم خدمات مقابل رسوم لعامة الناس عبر أسطول يصل إلى 30 مركبة في مناطق محددة لا تشمل الأحياء الأكثر كثافة في وسط المدينة.

وستكون المركبات بدون سائق بالكامل، لا في الداخل ولا عن بُعد.

السرعة القصوى

وستكون السرعة القصوى للسيارات 30 ميلاً في الساعة (أكثر بقليل من 48 كيلومتراً في الساعة)، ويمكن أن تتم الرحلات بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحاً، تبعاً لظروف الطقس المواتية (بدون ضباب أو أمطار غزيرة).

واعتبرت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا أن "كروز" تستوفي بصورة مُرضية متطلبات السلامة، وأن روبوتات الأجرة الخاصة بها تمثل تحسينا في ظروف النقل للأشخاص ذوي الإعاقة وللمجتمعات الأكثر حرماناً.

كما أشارت الوكالة إلى أن سيارات الشركة الكهربائية بنسبة 100% (شيفروليه بولتس) تساهم في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

ورحبت "كروز" بالقرار، معلنة عن النشر التدريجي لأسطولها التجاري في شوارع سان فرانسيسكو.

علامة فارقة

وقال رئيس العمليات في الشركة جيل ويست في بيان إن "الانتقال إلى العمليات التجارية ليس مجرد خبر مهم بالنسبة لشركة كروز"، إذ "يشكّل أيضاً علامة فارقة في المهمة المشتركة لقطاع صناعة السيارات الذاتية القيادة المتمثلة في جعل الحياة أفضل في مدننا".

تقدم "وايمو"، وهي شركة منافسة لـ"كروز" تتبع لمجموعة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، رحلات مدفوعة الأجر على مركبات القيادة الذاتية لسكان مدينة فينيكس بولاية أريزونا منذ عام 2018.

وقد وسّعت الشركة الناشئة خدمتها إلى سان فرانسيسكو في عام 2021، لكن مع وجود سائق على متنها ليكون قادراً على الاستجابة في حالة حدوث طوارئ.

من جانبه، أكد رئيس شركة"تيسلا" إيلون ماسك أن سياراته ستكون ذاتية القيادة بالكامل قريبا، ولكن لا يبدو أن أنظمة مساعدة السائق في مجموعة كاليفورنيا تلبي هذا الطموح في الوقت الحالي.