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دكا: نفذ نحو 150 الف عامل في أكثر من مئتي حقل لزراعة الشاي في بنغلادش اضرابا السبت للمطالبة بزيادة تقدر ب 150% في الرواتب التي تعتبر الأدنى على المستوى العالمي ولا تتجاوز دولارا واحدا في اليوم، بحسب باحثين.

ويتقاضى العامل في حقول الشاي في بنغلادش البلد ذي الغالبية المسلمة، نحو 1,25 دولار وفقا لاحصاءات رسمية.

وأوضحت احدى العاملات ان الراتب بالكاد يكفيها لشراء المواد الغذائية.

وقالت أنجانا بويهيان (50 عاما) "ليس لدينا اليوم امكان لشراء الأرز لعائلتنا بهذا المبلغ".

واضافت لفرانس برس "راتب يوم عمل لا يمكّن من شراء لتر من الزيت للأكل. كيف بامكاننا اليوم وفي هذا الوضع أن نفكر في قوتنا وفي العلاج ودراسة أطفالنا؟".

تطالب النقابات بزيادة في الرواتب للوصول إلى مستوى 300 تاكا مقابل يوم عمل مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

وانطلق الاضراب بشكل واسع السبت في 232 حقل شاي بعد أن أقدم العمال عن التوقف عن العمل لساعتين خلال الايام الاربعة السابقة.

وقال عضو نقابة "اتحاد عمال الشاي في بنغلادش" سيتارام بين إن "نحو 150 ألف عامل في قطاع الشاي انضموا الى الاضراب اليوم".

وأضاف لفرانس برس "لن يتم قطف ورقة شاي ولن يعمل أي شخص في معامل التحويل ما لم تستجب السلطات لمطالبنا".

ويؤكد باحثون أن العمال الذين ينشطون في قطاع زراعة الشاي ويعيشون في المناطق الفقيرة في البلاد تم استغلالهم منذ عقود.

ويقول مدير مجموعة Society for Environment and Human Development للأبحاث فيليب غاين إن "مزارعي الشاي هم بمثابة عبيد العصر الحديث".