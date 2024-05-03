باريس: ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم للشهر الثاني على التوالي في نيسان (أبريل) بسبب زيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب، وفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) نشر الجمعة.

وارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي تعدّه الفاو ويراقب تقلب الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية، بنسبة 0,3 بالمئة مقارنة بشهر آذار (مارس).

وكان المؤشر سجل تراجعا كل شهر من آب (أغسطس) إلى شباط (فبراير). ولا يزال الاتجاه نحو الانخفاض على مدى عام مع تراجع الأسعار بنسبة 9,6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

في نيسان (أبريل) من هذا العام، سجلت أسعار اللحوم الزيادة الأكبر (+1,6 بالمئة).

وكان سبب ارتفاع أسعار الدواجن، الواردات الكبيرة من دول الشرق الأوسط وانخفاض الإنتاج المرتبط بانفلونزا الطيور. لكن أسعار لحم الخنزير تراجعت متأثرة بانخفاض الطلب في أوروبا الغربية والصين.

أما أسعار الحبوب، فقد ارتفعت بنسبة 0,3 بالمئة. وزاد سعر القمح بشكل خاص بسبب الأحوال الجوية غير المواتية لموسم الحصاد المقبل في بعض دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.

كما ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 0,3 بالمئة بسبب زيت دوار الشمس وبذور اللفت.

والسكر بين السلع التي انخفض سعرها (-4,4 بالمئة).

ويتوقع أن يكون الإنتاج أعلى في الهند وتايلاند، في حين ساعد هطول الأمطار في البرازيل نهاية آذار (مارس) ومطلع نيسان (أبريل)، على تخفيف المخاوف بشأن موسم الحصاد الذي بدأ للتو، حسبما ذكرت الفاو.

وانخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0,3 بالمئة عموما، حتى لو استمرت أسعار الزبدة في الارتفاع بسبب انخفاض المخزون في أوروبا الغربية بشكل خاص.