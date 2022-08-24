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إيلاف من بيروت: كشف مسح يوم الثلاثاء عن أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش للشهر الثاني على التوالي في آب/أغسطس الحالي، بعدما أجبرت أزمة تكاليف المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق، في حين أضرت قيود الإمدادات بشركات الصناعات التحويلية.

وانخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز" المجمع لمديري المشتريات، الذي يعدّ مقياساً جيداً لقوة الاقتصاد الكلية، إلى 49.2 نقطة في آب/أغسطس، من 49.9 نقطة في تموز/يوليو الماضي، وهو ما يزيد قليلاً على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض أكبر يصل إلى 49.0 نقطة. وتشير القراءة أدنى من 50 إلى انكماش. وتقديرات أغسطس الأولية هي الأقل منذ شباط/فبراير 2021. وتوقع الاستطلاع في الشهر الماضي تسجيل نمو بنسبة 0.2 في المئة هذا الربع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات البارز في المنطقة إلى 50.2 نقطة، من 51.2 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يزيد بقليل على المستوى الفاصل بين النمو والانكماش وأدنى من توقعات "رويترز" عند 50.5 نقطة.

تراجع سعر اليورو

وتراجع نشاط الصناعات التحويلية مجدداً في الشهر الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 49.7 نقطة من 49.8 نقطة، وهو أقل مستوى منذ حزيران/يونيو 2020، في حين سجل المؤشر الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع 46.5 نقطة، مقارنة مع 46.3 نقطة في تموز/يوليو، وهو الوحيد الذي شهد تحسناً هذا الشهر.

وتراجع سعر اليورو الثلاثاء إلى أدنى مستوياته خلال عقدين في مواجهة الدولار الأميركي، بحيث أكد انكماش النشاط في منطقة اليورو في آب/أغسطس الحالي مخاوف الصرافين من تداعيات أزمة الطاقة.

وعند نحو الساعة 09:15 بتوقيت غرينيتش، بلغت نسبة تدني اليورو 0:04 في المئة إلى 0:9939 دولار، بعدما وصل إلى 0:9901 دولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ كانون الأول/ديسمبر 2002 سنة بدء تداول العملة الأوروبية الموحدة.

وحذر جاك ألين رينولدز، المحلل في مركز "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، بأن "أرقام النشاط بمنطقة اليورو تؤكد السيناريو الذي طرحناه بشأن التشديد الضروري لسياسة البنك المركزي الأوروبي في وقت يدخل فيه الاقتصاد حالة ركود".

الجنيه الإسترليني

أما أداء الجنيه الإسترليني مقابل الدولار؛ فكان أفضل، بحيث سجل سعره 1.1775 دولار عند الساعة 09.15 بتوقيت غرينتش، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات البريطاني فوق 50 نقطة في آب/أغسطس.

وتراجعت العملتان لجلسات عدة بعد الإعلان عن وقف تسليم الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم1" في ما بين 31 آب/أغسطس و2 أيلول/سبتمبر المقبل. ويقول المحلل لدى شركة "ويسترن يونيون"، غيوم دوغان: "في مواجهة خطر النقص الذي يهدد أوروبا هذا الشتاء، نلاحظ حساسية للأسعار إزاء أي خبر سيئ". ويلفت إلى أن اليورو يواجه أيضاً صعوبة في مواجهة الدولارين الأسترالي والكندي، بالإضافة إلى أنها عند أدنى مستوياتها مقابل الفرنك السويسري منذ 2015.

استمرار تراجع العملة الأوروبية

وتدور التساؤلات الآن حول المستوى الذي يمكن أن يتدنى إليه اليورو. ويشير لي هاردمان، وهو محلل لدى مؤسسة «ميتسوبيشي فاينانشيال غروب» المصرفية اليابانية، إلى أن قوة الدولار تعتمد جزئياً على فكرة أن "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي" سيُصدر رسالة بشأن سياسة نقدية صارمة خلال "ملتقى جاكسون هول" حيث سيجتمع حكام المصارف المركزية في نهاية الأسبوع.

ويتوقع المحللون استمرار تراجع العملة الأوروبية خلال الفترة المقبلة. وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن محلليها يتوقعون تراجع اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.97 دولار. كما يتوقع بنك الاستثمار الأميركي "نومورا إنترناشيونال" تراجع اليورو إلى 0.9775 دولار بنهاية أيلول/سبتمبر المقبل، وبعد ذلك يمكن للسوق توقع استمرار التراجع إلى 0.95 دولار أو أقل، في ظل استمرار ازدياد حدة أزمة إمدادات الطاقة في أوروبا، والتي قد تؤدي إلى احتمالات حدوث انقطاعات في الكهرباء مع زيادة الواردات الأوروبية.