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واشنطن: قالت الولايات المتحدة الاثنين إنه يجب الإبقاء على إنتاج النفط مرتفعًا لدعم النمو الاقتصادي العالمي بعد أن وافقت مجموعة أوبك+ على خفض الإمدادات لرفع الأسعار المتراجعة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن الرئيس جو بايدن "كان واضحا بأن إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين وفي جميع أنحاء العالم".

مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على أوبك+ لزيادة الإنتاج بهدف خفض أسعار الطاقة التي غذت التضخم المرتفع.

وفي محاولة لكبح تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا، اتفقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الجمعة على التحرك نحو تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

وقالت المتحدثة الأميركية "لقد اتخذ الرئيس إجراءات - بما في ذلك الإفراج التاريخي عن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية والعالمية والعمل مع الحلفاء على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي لضمان الحفاظ على إمدادات النفط العالمية، حتى في الوقت الذي نعاقب فيه (الرئيس فلاديمير) بوتين".