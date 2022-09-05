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إيلاف من لندن: حذّرت واشنطن من ان الوضع السياسي في العراق يتجه نحو الهاوية مشددة على ان الصراع بين النخب السياسية لايُحل الا من خلال الحوار والوصول الى نتيجة وحلول اذا اراد السياسيون ذلك.



وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف التي تزور العراق حاليا واجرت مباحثات مع الرؤساء العراقيين الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان خلال الساعات الاخيرة أن الإدارة الاميركية تتابع المشهد السياسي العراقي بدقة.. مشيرة الى ان صوت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقيادات الأخرى يجب ان تسمع وثمنت دور العراق الايجابي في الحوار بين واشنطن وطهران.



وقالت ليف خلال طاولة مستديرة عقدت بحضور عدد من وسائل الاعلام، في بغداد اليوم ونقلتها الوكالة الرسمية ان "اولوية ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن وخصوصا الخارجية مهتمة باستقرار العراق وامنه".. مبينة ان "السيادة عبارة عن مؤسسات يتطلع اليها المواطن والنخب، وهي ايضا في اتخاذ القرار بشكل بعيد عن التدخلات الخارجية".

حافة الهاوية



وقالت المسؤولة الاميركية ان "واشنطن والامن القومي ووزارة الخارجية والدفاع واخرين، تتابع المشهد العراقي بدقة، وما جرت من احداث في الاسبوع الماضي يدل على وصول المشهد السياسي الى حافة الهاوية وربما تقود لحرب أهلية" في اشارة الى الاقتتال الذي شهدته المنطقة الخضراء وسط بغداد مطلع الاسبوع الماضي بين فصائل شيعية تابعة للتيار الصدري واخرى تابعة لقوى الاطار التنسيقي الشيعي الموالي لايران.

لا حل الا بالحوار



وشددت على ان "الصراع بين النخب السياسية لايُحل الا من خلال الحوار والوصول الى نتيجة وحلول وهذا اذا اراد السياسيين ذلك".. داعية "قادة العراق إلى اتخاذ القرار وجلوس جميع القيادات سواء كان الحل من خلال حكومة انتقالية او انتخابات جديدة او حكومة جديدة".

وقالت "اننا في السفارة او واشنطن نعتقد بان القادة العراقيين قادرين على اتخاذ القرار الصحيح من اجل مصلحة العراق".

وربما تقود لحرب أهلية فيما بينت ان الصراع السياسي الأخير بين النخب السياسية لا يحل الا على طاولة الحوار.

وقالت باربرا ليف لموفد السومرية، "نركز على 3 محاور اساسية في العراق وهي استقراره ودعمه وامنه واستقرار العراق يعني ان تجلس جميع اطياف العراق على طاولة الحوار".



حوار اليوم هو المسار الصحيح



واعتبرت المسؤولة الاميركية ان "الحوار الذي يجري حاليا ما هو الا المسار الصحيح للمضي قدما بحل الازمة ولا نتوقع حلحلة الامور بجلسة واثنين".. مبينة ان "هنالك ارادة سياسية عراقية حقة للخروج من الأزمة الحالية" في اشارة الى الجلسة الثانية من الحوار السياسي الذي دعا اليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والذي انطلق في بغداد اليوم الاثنين.



وأكدت دعم الانتخابات المبكرة في حال اتفقت جميع القوى السياسية العراقية عليها دون اقصاء اي طرف . واشارت الى ان واشنطن تؤمن بدور العراق المحوري الاقليمي وبينها تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران"، لكنها استدركت بالقول ان "انشطة إيران الاقليمية تعقد المشهد السياسي في الكثير من الدول" لافتة الى ان "على إيران ان تحترم دول المنطقة وسيادتها من ضمنها دولة العراق".

وكانت المسؤولة الاميركية قد بحثت مع الكاظمي امس الاحد دور العراق لتخفيف التوترات الاقليمية وضروة اطلاق مبادرات عدّة لحوار عراقي شامل يٌنهي الازمة السياسية الحالية.



مساعدة وزير الخارجية الاميركي خلال اجتماعها مع الكاظمي في بغداد امس الاحد 4 سبتمبر 2022 (مكتبه)

تأكيد على دعوة بايدن لحوار عراقي- عراقي



وأكدت على دعوة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن مؤخرا لجميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين قواهم السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة في بلدهم والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره.

وكان الرئيس الاميركي بايدن قد دعا خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي الاربعاء الماضي جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد السياسي الحالي لبذي تعيشه بلادهم حاليا.



ويشهد العراق ازمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر 2021 وفاز فيها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وأفرزت خسارة قاسية للقوى الموالية لايران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيسا لحكومة جديدة ما اثار غضب الصدر الذي قام في 12 حزيران يونيو الماضي بسحب نوابه من البرلمان وهو ما قاد الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفا بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة مطلع الاسبوع الماضي أوقعت 30 قتيلا إضافة الى 700 مصابا غالبيتهم من القوات الامنية شكل اثرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة للتحقيق في ذلك برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي حيث بدأت الاربعاء الماضي تحقياتها في الامر.