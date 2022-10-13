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باريس: خفّضت وكالة الطاقة الدولية الخميس توقّعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، على خلفية ارتفاع الأسعار لا سيما بعد قرار تحالف أوبك بلاس خفض الإنتاج.

وجاء في التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية الصادر الخميس أن "استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار من جراء قرار (أوبك بلاس) تقليص المعروض يكبحان الطلب العالمي على النفط".

وللعام 2023 تتوقّع الوكالة أن يبلغ معدّل الطلب 101,3 مليون برميل في اليوم، علما بأنها كانت توقّعت في تقريرها الصادر الشهر الماضي معدّلا قدره 101,8 مليون برميل في اليوم.

بعدما ارتفع المعروض إلى 101,2 مليون برميل في اليوم في أيلول/سبتمبر، يتوقّع أن يتباطأ بشكل كبير في هذا الربع من جراء قرار "أوبك بلاس".

وكان تحالف أوبك بلاس الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قرّر في مطلع تشرين الأول/أكتوبر خفض المعروض الرسمي بمقدار مليوني برميل في اليوم اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.