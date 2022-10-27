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فرانكفورت: اعلنت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد الخميس ان آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير في منطقة اليورو تنحو الى التراجع في حين يتجه التضخم الى الارتفاع، على خلفية الحرب في اوكرانيا التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقالت لاغارد إن حربا "طويلة المدى في اوكرانيا تبقى خطرا كبيرا" على النمو في منطقة اليورو، لافتة الى ان "احتمال حصول تضخم يرتسم في شكل أكبر في الافق".