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طهران: أعلنت إيران الاثنين أنها حجزت ناقلة نفط أجنبية بتهمة تهريب الوقود في الخليج واعتقلت طاقمها.

ونقلت وكالة تسنيم عن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان جنوب إيران مجتبى قهرماني قوله ان "سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني حجز ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج".

واعلنت إيران في الأشهر الأخيرة عن حجز عدة سفن في الممرات البحرية في الخليج، التي ينقل من خلالها جزء كبير من إنتاج النفط العالمي.

وأضاف قهرماني أنه "تم اعتقال قبطان الناقلة الأجنبية وطاقمها لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ التدابير القانونية". ولم تحدد جنسية السفينة أو تاريخ حجزها.

في أيلول/سبتمبر اعلنت القوات الإيرانية أنها حجزت على سفينة أجنبية أخرى كانت محملة ب757 ألف لتر من الوقود المهرب في المنطقة نفسها.

سعر الوقود في إيران هو من الأكثر انخفاضا في العالم، مما يجعل عملية تهريبه إلى بلدان أخرى مربحا .