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سان فرانسيسكو: أبلغت شبكة تويتر موظفيها الخميس، في رسالة عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة فرانس برس، بأنها ستُباشر "الجمعة العملية الصعبة لتقليص قوتنا العاملة"، مؤكدة بذلك شائعات يجري تداولها منذ أن اشترى إيلون ماسك الموقع قبل أسبوع.

وأوضحت الرسالة أن جميع الموظفين سيتلقون المعلومات بحلول صباح الجمعة، لكنها لم تحدد عدد الأشخاص الذين سيتأثرون بقرار التسريح. ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، سيتعين على 50% من نحو 7500 موظف المغادرة.