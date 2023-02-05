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الدوحة: يسعى مطار حمد الدولي في قطر هذه السنة إلى تجاوز عدد المسافرين القياسي البالغ نحو 40 مليون مسافر الذي تم تسجيله عام 2019، بحسب ما اعلن رئيس جهاز "قطر للسياحة"الأحد.

واستقبل مطار حمد الدولي 39,5 مليون مسافر في عام 2019 قبل جائحة كورونا. وأعلن المطار الأسبوع الماضي أنه استقبل في عام 2022 أكثر من 35,7 مليون مسافر.

واستضافت قطر بطولة كأس العالم 2022 في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وقال أكبر الباكر رئيس "قطر للسياحة" والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية في المطار أثرت على الأرقام العام الماضي.

وقال الباكر للصحافيين على هامش الإعلان عن معرض للمجوهرات والساعات "لو لم يكن لدينا نقص في الاستيعاب لكنا تجاوزنا أرقام عام 2019".

تحقيق إنجازات

وأكد الباكر "لست راضياً بـ39,5 مليون مسافر".

وأضاف "نأمل هذا العام أن نقوم بتسجيل رقم قياسي في عدد المسافرين الذين سيمرون عبر (مطار) حمد".

وتابع "يجب أن نضع بالاعتبار أنه لا يوجد فيفا (كأس العالم) ولهذا فإن تجاوز هذا الرقم القياسي سيكون حقا إنجازاً كبيراً ويمثل ضغطا كبيرا على قطر للسياحة لجذب الناس".

وأنفقت الدولة الخليجية الثرية المليارات بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حمد الذي افتتح عام 2014، إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنويًا.