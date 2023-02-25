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وارسو: أعلنت مجموعة النفط البولندية العملاقة أورلن السبت، توقف الجانب الروسي عن ضخ النفط إليها عبر خط أنابيب دروجبا بموجب العقد الأخير الساري، والذي كان يغطي نحو 10 بالمئة من احتياجات أورلن.

وقالت المجموعة البولندية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "أوقف الجانب الروسي عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا إلى بولندا".

يأتي ذلك غداة موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي وشركات إيرانية متهمة بدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ قبل عام.

وأكدت مجموعة أورلن أن هذا التوقف لن يؤثر على إمداد العملاء البولنديين وأنه "يمكن تأمين كل عمليات الإمداد (من الآن فصاعدًا) عبر البحر".

نوعّت بولندا منذ سنوات عدة مصادرها من الغاز والنفط إلى حد كبير.

جدل في بولندا

وأوضحت مجموعة أورلن أنها تستورد النفط بحراً "من بحر الشمال، وغرب أفريقيا، وحوض البحر الأبيض المتوسط وأيضًا من الخليج الفارسي، وخليج المكسيك".

ووقعت المجموعة العام الماضي "عقداً استراتيجياً لإمدادات النفط" مع شركة أرامكو السعودية.

وقبل أسبوعين، أفاد نائب وزير أصول الدولة البولندي ماتشي ماليكي بأن العقد الساري مع مجموعة "تاتنيفت" الروسية والذي ينتهي في نهاية العام 2024 يغطي "نحو 10 بالمئة من احتياجات أورلن"، أي 200 ألف طن من النفط شهرياً.

وأثار هذا الإعلان جدلاً في بولندا الداعمة بشدة لحظر النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا، وقد أعلنت العام الماضي وضع "خطة جذرية" لوقف شحنات النفط الروسي في نهاية العام 2022.

وأكد ماليكي أن العقد مع "تاتنيفت" كان "الوحيد" الذي ما زال ساري المفعول.