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إيلاف من لندن: متابعة لخبر انفردت بنشره "إيلاف" حول استهداف ناقلة تجارية في بحر الخليج، تبين أن ناقلة النفط المستهدفة تحمل الاسم "كامبو سكوير"، تملكها شركة إماراتية وأجنبية، وترفع علم ليبيريا.

أصيبت الناقلة بأضرار بسبب هجوم استهدفها، شنته مسيرة إيرانية من طراز شاهد-136، التي استخدمتها إيران في هجوم سابق على ناقلة نفط إسرائيلية.

هذا، ويبدو أن إيران اعتقدت أن الناقلة إسرائيلية، فاستهدفتها ردًا على الغارة الإسرائيلية على أصفهان في إيران.

وكانت "إيلاف" قد انفردت بنشر خبر ضرب ايران للناقلة المذكورة، التي أصيبت بأضرار لم تمنعها من الاستمرار في إبحارها إلى وجهة أخرى.

ليست هذه المرة الاولى التي تسهدف فيها إيران سفناً وناقلات تجارية. فقد هاجمت قبل أشهر سفينة تجارية مملوكة جزئيا لإسرائيل، واعتبرت الهجوم آنذاك، ردا على قصف إسرائيل لمواقعها في سوريا.

والجدير باذكر أن هذه العمليات الإيرانية قرب الخليج، وفي بحر العرب، تؤثر سلبًا في حركة الملاحة المدنية والتجارة البحرية.