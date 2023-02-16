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"خاص ايلاف" من لندن: علمت "إيلاف" من مسؤول رفيع هنا، ان سفينة تجارية اماراتية أُصيبت في بحر العرب اثر استهدافها بعدد من المسيّرات الإيرانية خلال نهاية الاسبوع الماضي وتحديداً يوم الجمعة.



وتشير "مصادر ايلاف" إلى أن الهجوم قد حصل عندما كانت السفن الثلاثة(كامبو سكوير campo square, وآل جيمي Al Gimi، وباسيفيك سنتينل pacific Sentinal) تبحر الواحدة بقرب الاخرى.



وهذه المرة، ليست الاولى التي تسهدف فيها ايران سفن وناقلات تجارية. فقد هاجمت قبل عدة اشهر سفينة تجارية مملوكة جزئيا لإسرائيل، واعتبرت الهجوم آنذاك، ردا على قصف إسرائيل لمواقعها في سوريا.



يُذكر ان الناقلة التي استهدفت استمرت في الابحار الى احد الموانئ حيث توقفت لفحص الاضرار .



الجدير ذكره، ان هذه العمليات الايرانية قرب الخليج، وفي بحر العرب، تؤثر سلبا على حركة الملاحة المدنية والتجارة البحرية.

وعلى ما يبدو، فإن ايران تضرب عرض الحائط كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة بشأن امن الملاحة البحرية.