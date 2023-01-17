قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



بالنظر إلى صعوبة تعطيل برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني من خلال العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير، من الأفضل للولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية جديدة.

إيلاف من بيروت: في 6 يناير، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة القدس للطيران والصناعات الفضائية، وهي شركة دفاع إيرانية أسسها الحرس الثوري الإسلامي في عام 1985، وهي تصمم وتصنع مسيرات "مهاجر-6" للاستطلاع والقتال متوسطة المدى، والتي يُفترض أنها نُقلت إلى روسيا في الصيف. في سبتمبر الماضي، ورد أن روسيا استخدمت هذه المسيرة لتنسيق هجوم على ميناء أوديسا الأوكراني، في تناقض مع نفي طهران تزويد موسكو بطائرات مسيرة بعد غزو أوكرانيا. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على صانع هذه المسيرات.

قد تزيد الحكومة الأميركية أيضًا العقوبات المفروضة على مسؤولي شركة صناعة الطائرات الإيرانية التي تنتج الطائرة الانتحارية "شهيد-136" التي أعادت روسيا تسميتها "جيران-2" والتي ظهرت بشكل بارز في الحرب في أوكرانيا. منذ سبتمبر، استخدمت روسيا "شاهد-136" و "جيران-2" في موجات من الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار، ما أدى إلى شل البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا وإرهاب سكانها المدنيين.

عقوبات لا تجدي

لسنوات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المجمع الصناعي العسكري الإيراني وقاعدة التصنيع. مع ذلك، استمر قطاع الطيران الإيراني وصناعة الطائرات بدون طيار في التوسع والازدهار. لم تتمكن العقوبات الغربية من منع إيران من أن تصبح لاعباً بارزاً في سوق الطائرات بدون طيار العسكرية وتقاسم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار مع الشركاء والوكلاء داخل وخارج الشرق الأوسط.

قامت إيران بتصنيع وتشغيل طائرات بدون طيار منذ الحرب الإيرانية - العراقية في منتصف الثمانينيات. وبفضل أكثر من ثلاثة وثلاثين نموذجًا، يشتمل مجمع الطائرات بدون طيار العسكري المتطور والمتطور للغاية في إيران على أحد الركائز الأربع لاستراتيجيتها الأمنية وهيكل قوتها، مكملاً تكنولوجيا الصواريخ والأذرع الخارجية والحرب الإلكترونية. قدمت الطائرات بدون طيار على نحو متزايد ميزة غير متكافئة لإيران، مع إدراك أنها لا تستطيع التنافس مع القوات الجوية الأكثر حداثة في المنطقة، حتى وهي تحاول الحصول على مقاتلات Su-35 من روسيا مقابل طائرات بدون طيار وصواريخ ومساعدات عسكرية أخرى. الطائرات بدون طيار الإيرانية أرخص من نظيراتها الغربية وقد أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة، سواء ضد المتمردين المحليين والإقليميين أو المصالح الأميركية وحلفائها في الخليج العربي وما حوله.

كما مكّنت الطائرات بدون طيار إيران من إبراز قوتها وجني الأرباح وعرض التكنولوجيا وتعزيز المكانة وتقوية التحالفات والتأثير على النزاعات في الشرق الأوسط وخارجه. تحقيقا لهذه الغاية، قامت إيران بتسليم طائرات بدون طيار وتصميماتها ومكوناتها وتدريبها لشركائها ووكلائها في العراق ولبنان واليمن، وكذلك لحكومات أجنبية مثل إثيوبيا وروسيا والسودان وسوريا وفنزويلا.

لا صواريخ فتاكة

حتى الآن، امتنعت إيران عن تزويد روسيا بطائرات بدون طيار وصواريخ طويلة المدى وأكثر فتكًا، مثل الطائرة الانتحارية بدون طيار "أراش-2" وصاروخ "فاتح-110" وصاروخ "زولفقار" الباليستي قصير المدى. وبذلك، تسعى طهران إلى تجنب التعرض لعقوبات سريعة. في الوقت نفسه، في مدينة بندر عباس الساحلية، تعاقدت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مع شركة بناء السفن الإيرانية مجمع الصناعات البحرية لتحويل سفينة الحاويات شهيد مهدوي إلى حاملة للطائرات بدون طيار.

إضافة إلى زيادة العقوبات ضد إيران، تعتزم واشنطن فرض ضوابط على الصادرات والضغط على الشركات الخاصة لتعطيل سلسلة التوريد التكنولوجية المرتبطة بصناعة الطائرات بدون طيار في طهران. تم الإعلان عن هذه الخطط بعد ظهور تقارير تفيد بأن "شاهد-136" مصنوعة بمكونات أميركية وبريطانية. لا تؤدي هذه المكونات إلى تعقيد السرد الثوري للاستقلال والاكتفاء الذاتي في إيران فحسب، بل تُظهر أيضًا قدرتها الخارقة على تجاوز العقوبات.

عصا وجزرة

كما هو الحال مع العقوبات الغربية، من غير المرجح أن يؤدي المزيد من ضوابط التصدير وضغط الشركات إلى الحد بشكل كبير من وصول إيران إلى هذه المكونات. أولاً، كما هو موضح أعلاه، تم بالفعل دمج المكونات الأجنبية في برنامج قوي للطائرات بدون طيار مع سلسلة إمداد راسخة. ثانيًا، بينما يمكن للولايات المتحدة أن تعاقب الشركات التي تبيع تكنولوجيا مزدوجة أو متعددة الاستخدامات لإيران وغيرها من الدول المارقة المزعومة، إلا أنها لا تستطيع منع بائعي هذه التكنولوجيا تمامًا، مثل eBay أو Alibaba، من القيام بذلك.

بالنظر إلى صعوبة، إن لم يكن استحالة، تعطيل برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني من خلال العقوبات الاقتصادية والرقابة على الصادرات، من الأفضل للولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية جديدة، تسعى إلى استخدام نهج مبتكر وشامل لكسر الحلقة اللانهائية لفرض العقوبات الأميركية.

كواجهة معاكسة، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان التعاون العسكري الإيراني الروسي سيكون بنفس القوة لو بقيت واشنطن في خطة العمل الشاملة المشتركة أو انضمت إليها ورفضت مسار الضغط الأقصى. في مكان ما بين الإكراه الشديد والتعاون قد يوجد المزيج الصحيح من العصا والجزرة لتغيير سلوك إيران.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها إريك لوب وإدوارد ربيل ونشرها موقع "ناشونال إنترست"