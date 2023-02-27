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أعلنت شركة فيات عن الإصدار الجديد من موديل 500 سي دولتشي الجديدة بالكامل، وهى من فئة الهاتشباك ذات البابين مع اربع مقاعد، حيث أتت السيارة بشكل جديد مع تحديثات طفيفة عن جيل 2016 على المظهر والحجم مع إضافة بعض الكماليات الجديدة وعوامل الأمان، وفي تلك المقالة سوف نتحدث عن مواصفات وسعر فيات 500 سي دولتشي موديل 2023 السعودية.

مواصفات فيات 500 سي 2023

-محرّك السيارة

أتت فيات 500 سي دولتشي 2023 بمحرك سعة 1.4 لتر، 1400 سي سي، بقوة 99 حصان رباعي الاسطوانات، مع عزم للدوران 131 نيوتن/متر، بنظام الدفع الأمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.

السرعة القصوي للسيارة: 182 كم/ساعة.

سعة خزان الوقود: 35 لتر.

تتسارع من صفر إلى سرعة 100: كم/س في 10.7 ثانية

استهلاك الوقود: تستهلك السيارة 5.8 لتر لكل 100 كم.

-الشكل الخارجي

جاءت السيارة بتصميم جديد وعصري مع بعض اللمسات التي تشعرك بالحنين إلى الماضي، الشكل الكلاسيكي القديم ولكن ببعض التطورات واللمسات الحديثات، وهو ما نجحت فيه الشركة ببراعة من دمج الماضي مع الحاضر، بالإضافة إلى الكروم الذي يزين السيارة من الخارج والداخل، فيما يمكن للمشتري الاختيار من بين مجموعة كبيرة من الألوان التي تضم الأحمر والأبيض والرمادي والفضي والأسود واللون الأزرق.

مصابيح السيارة صغيرة الحجم مع عدسات دائرية الحجم وهو الشكل المقتبس من الطرازات القديمة، مع مصابيح الضباب التي تأتي بنفس الحجم او أقل بدرجات بسيطة أسفل المصابيح الأمامية، تعمل المصابيح بنظام الاضاءة الزينون وهي انواع الاضاءة المتوفرة حالياً، مصابيح خلفية باللون الاحمر صغيرة في الحكم مع وجود عاكس اسفل المصد الخلفي، وتعتبر المصابيح جيدة من حيث الحجم حيث أن حجم السيارة صغير.

يوجد شبكة رائعة للتهوية وتعطي شكل رائعة اسفل المصد، شبكة سوداء من البلاستيك المقوى، بالإضافة إلى السقف الزجاجي الأنيق، ويتوسط مقدمة السيارة شعار الشركة مع خط من الكروم حول الشعار، غطاء المحرك الأمامي صغير في الحجم، مع الزجاج الملون العسلي، مرايا السيارة الكترونية بالكامل، شبكة بعرض السيارة تشبه اسنان القرش، مع مقابض الابواب من الكروم ايضاً.

-أبعاد السيارة

الطول: 3.546 مم.

العرض: 1.627 مم.

الارتفاع: 1.488 مم.

قاعدة العجلات: 2.300 مم.

سعة صندوق السيارة: 185 لتر.



-مقصورة السيارة

تتمتع السيارة بتصميم كلاسيكي من الداخل ايضاً، مقاعد من الجلد، شاشة متوسطة الحجم أعلى المقصورة، معظم المواد المصنعة من الداخل من البلاستيك المقوي، عداد لقياس كل شئ خاص بالسيارة، ناقل حركة اسفل الشاشة مباشرة يشبه العربيات النقل، فتحات المكيف في أقصى المقصورة من اليمين واليسار، ازرار تحكم بين المقعدين، مخزن بين المقعدين، فتحة تخزين في المقصورة، مجموعة ازرار في كل مكان للتحكم بالسيارة، ازرار التحكم على مقود السيارة بجوانب المقود، مع خامات بلاستيكية عالية الجودة، كما يوجد الكثير من المميزات على إطار القيادة وجوانب السيارة.

-أهم عوامل الأمان التي أتت في السيارة:

ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، تحكم التسارع للانزلاقات، غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، قفل الباب التلقائي، إنذار لمنع السرقة، مساعد الفرامل BA، كاشف التصادم، قفل تفاضلي، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، صدمة امتصاص الغاز، نظام المساعدة على تسلق التلال، مانع الحركة، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، مشد حزام الأمان الواقي - أمامي فقط، التحكم في الجر، التحكم في ثبات المركبة (VSC).

-بعض كماليات فيات 500 سي 2023

ضوء في الصندوق الخلفي، قفل مركزي، فتحة سقف كهربائية، مقاعد خلفية قابلة للطي، مسند ذراع المقعد الأمامي، عرض المعلومات المتعددة، مقود كهربائي، ضبط المقعد - يدوي، تصميم فضي، تعديل إمالة المقود، جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود، مصباح الترحيب، غطاء عازل من الأصوات والحرارة، مقابض الباب كروم، أنابيب العادم من الكروم، شبك أمامي مطلي بالكروم، صمامات للطرق الوعرة، مزيل الضباب للنافذة الخلفية، ممسحة خلفية، مقود ذات ضبط أوتوماتيكي، مشغل أقراص ليزرية (CD)، كبسة التحكم بالسرعة على المقود، واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI)، دخول من غير مفتاح، عرض درجة الحرارة، التحكم الصوتي، سماعات لاسلكية.